Tortillas piratas se venden en México y así puedes identificarlas

Las tortillas de maíz son parte esencial de la dieta mexicana y acompañan desde el desayuno hasta la cena. Sin embargo, en los últimos años, autoridades y consumidores han detectado la presencia de tortillas piratas, un producto que puede parecer inofensivo, pero que representa riesgos para la salud y para la economía local.

¿Qué son las tortillas piratas?

El término “tortillas piratas” se utiliza para referirse a aquellos productos que se venden como tortillas de maíz tradicionales, pero que en realidad se elaboran con ingredientes de baja calidad o con procesos que incumplen las normas sanitarias. Estas tortillas se ofrecen a un precio más bajo del habitual, lo que atrae a muchos consumidores sin que estos sepan exactamente qué están comprando. El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana alertó recientemente sobre el crecimiento de tortillerías pirata que incluso utilizan logotipos oficiales falsos para aparentar legitimidad. Dichos establecimientos han sido detectados en estados como Coahuila, Durango, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México.

Cómo se elaboran las tortillas falsas

La elaboración de una tortilla pirata busca reducir costos a cualquier precio. En muchos casos, los productores mezclan masa fresca con tortillas rezagadas de días anteriores, que son remojadas y trituradas para reincorporarlas al proceso. Otras prácticas detectadas incluyen el uso del olote molido (el corazón del maíz, sin valor nutricional), así como cantidades excesivas de cal para disimular el mal olor o sabor derivado de la descomposición. Aún más preocupante es el uso de maíz tratado con glifosfato, un agroquímico prohibido en México por su posible relación con enfermedades graves. El maíz contaminado se vende a precios bajos y termina en productos que se distribuyen sin control sanitario.

Cómo identificar una tortilla pirata

Reconocer una tortilla falsa puede parecer complicado, pero existen señales claras que te ayudarán a distinguirla.

1. Precio demasiado bajo

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el kilogramo de tortilla oscila entre 17 y 20 pesos en el centro del país. Si encuentras un precio mucho menor, es una señal de alerta.

Las grandes diferencias de costo suelen deberse a la utilización de ingredientes de baja calidad o a procesos irregulares.

2. Color sospechoso

Las tortillas auténticas tienen tonos naturales: blanco, amarillo pálido o azul claro, dependiendo del tipo de maíz.

Si el color es demasiado intenso o artificial, puede haberse usado colorante químico. Además, si al envolverlas en papel dejan mancha, es probable que no sean naturales.

3. Olor y textura

Una tortilla legítima debe oler a maíz cocido, con un aroma suave y limpio. Si presenta olores ácidos, rancio o metálicos, lo mejor es no consumirla. En cuanto a la textura, evita aquellas que se sienten rugosas, quebradizas o se deshacen fácilmente al doblarlas.

4. Resistencia

Las tortillas de buena calidad son flexibles y resistentes; no se rompen fácilmente al preparar tacos o enchiladas. Si se desmoronan al tacto, podrían estar elaboradas con masa adulterada o ingredientes no aptos para consumo humano.

Los riesgos de consumir tortillas piratas

Consumir tortillas piratas no solo significa pagar por un producto de menor calidad, sino también exponer tu salud a contaminantes. De acuerdo con la Fundación UNAM, las tortillas verdaderas aportan nutrientes esenciales como fósforo, magnesio, potasio y vitaminas del complejo B. Al ingerir tortillas adulteradas, estos beneficios desaparecen y, en su lugar, podrían incorporarse sustancias químicas o residuos que dañen el organismo. Además, el uso de maíz tratado con glifosfato o con restos de moho puede generar efectos tóxicos acumulativos, especialmente en niños y personas con enfermedades crónicas.

“No se necesita ser experto en maíz para detectar una tortilla pirata; basta con observar, oler y comparar”, señaló Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.

La NOM-187 y la regulación de la tortilla

Ante la proliferación de tortillas falsas, la Secretaría de Economía y la Fundación de la Tortilla impulsaron una actualización de la NOM-187, norma que regula la producción y venta de la tortilla, masa y tostadas en México.

Desde 2022, la propuesta busca garantizar que los productores informen al consumidor el tipo de maíz utilizado, los aditivos empleados y el proceso de nixtamalización aplicado.

Entre los cambios propuestos se incluyen:

Prohibición del uso de colorantes, blanqueadores o aditivos que alteren la composición original.

Clasificación clara entre tortilla de maíz nixtamalizado, tortilla de harina de maíz nixtamalizado y tortilla combinada.

Carteles visibles en las tortillerías con información sobre los ingredientes y el origen del maíz.

Estas medidas pretenden proteger la salud del consumidor, fomentar la competencia justa y conservar la autenticidad del maíz mexicano.

Cómo protegerte de las tortillas piratas

Las tortillas piratas representan una amenaza silenciosa en el consumo cotidiano. Aunque parezcan iguales, su origen y composición pueden marcar la diferencia entre un alimento saludable y un riesgo sanitario. Verifica siempre el color, el olor y el precio antes de comprar. Prefiere tortillerías registradas, con buena reputación y que cumplan las normas oficiales. La tortilla es más que un alimento: es identidad, cultura y nutrición. Proteger su autenticidad es responsabilidad de todos.