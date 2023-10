Se aproxima la fecha del 4to Torneo de Pádel de la agencia de medios Anunciart, que se llevará a cabo del lunes 6 de noviembre al domingo 12 de noviembre del presente año, en The Club Padel & Academy Querétaro.

The Club: Pádel and Academy no solo cuenta con la mayor calidad en sus instalaciones con 6 canchas techadas de primer nivel, también cuentan con servicios especializados en fisioterapia, vestidores y cafetería.

Ubicación y números de contacto

446 154 4479

Av. Palma Canaria n.º 6400 Col. Valle Comercial | Juriquilla, Qro.

Las instalaciones están abiertas al publico desde el lunes 16 de octubre, la reserva del lugar se encuentran disponibles de las 7:00 am. a 11:00 pm.

La competición

Serán 5 días de competencia, iniciando el 6 de noviembre con 120 jugadores disputándose en semifinales y final en un gran ambiente deportivo y familiar.

Las categorías son de primera a cuarta, femenil y varonil.

El evento contara con grandes sorpresas gracias a patrocinadores como Turismo del Estado de Querétaro, medios de comunicación que estarán transmitiendo el encuentro, restaurantes, hoteles y mucho más.

Acerca de Anunciart

Anunciart es una empresa especializada en medios publicitarios tanto tradicionales como digitales. Ofrecemos una amplia variedad de recursos publicitarios, que incluyen espectaculares, pantallas gigantes, mupis, vallas móviles y vallas fijas en todo el país. También gestionamos espacios en portales de noticias digitales y medios impresos, permitiendo una combinación efectiva de canales para comunicar mensajes a la audiencia objetivo. Además, organizamos eventos relacionados con golf, pádel y activaciones publicitarias.

No te puedes perder este gran Torneo de Pádel en The Club: Pádel and Academy en la hermosa ciudad de Querétaro.

Aun estas a tiempo de inscribirte y vivir este gran encuentro deportivo y familiar.