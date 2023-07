Tornado destruye planta de Pfizer en Carolina del Norte

Luego del impacto del tornado, numerosos medicamentos quedaron dispersos en las instalaciones, los daños y perdidas materiales, son incalculables.

Este miércoles, un tornado causó daños incalculables en una planta de medicamentos perteneciente a la farmacéutica Pfizer en Carolina del Norte. Diversos medios de comunicación en Estados Unidos difundieron videos que mostraban el alcance de los daños ocasionados por el fenómeno natural, con medicamentos y escombros esparcidos por todo el complejo.

Mediante un informe, la compañía farmacéutica informó que el tornado azotó la zona de Rocky Mount, aunque no se reportaron heridos graves: “Estamos evaluando la situación para determinar el impacto en la producción”, escribió la compañía en el comunicado.

Según Keith Stone, medios locales reportan que al menos 50 mil palés de medicamentos quedaron esparcidos por las instalaciones de la planta de Pfizer. “Tengo informes de que 50,000 palés de medicamentos están esparcidos por las instalaciones y dañados por la lluvia y el viento”, señaló.

🚨 BREAKING NEWS: A Pfizer Warehouse Full of Covid Vaccines Was Just DESTROYED BY A TORNADO in North Carolina ⚠️ pic.twitter.com/BiyLw65OaV

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 19, 2023