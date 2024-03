Definitivamente el 2024 está siendo un año con muchos estrenos y sucesos interesantes dentro de la industria del cine y la televisión. Siguiendo la emoción que todos estos meses han traído, hoy continuaremos con un cortometraje de terror que esperamos se estrene este año(aún no hay fecha de estreno). Les hablo de The Spider.

Para los amantes del arácnido Spider-Man, esta película o será un disfrute o se volverá toda una pesadilla. Pues es una especie de reinterpretación de este personaje. Un nuevo Peter Parker, un nuevo Spider-Man, pero mucho más terrorífico.

Es interesante como los fans crean y producen nuevas historias de sus personajes favoritos. Sea que este tipo de contenido salga bien o mal, es una oportunidad que todos y todas merecen, el nuevo Scorsese, Nolan o Tarantino puede estar detraes de ello.

El nuevo Peter Parker

Algo interesante de esta adaptación, es que el actor que hará del nuevo Peter Parker es uno querido por los fans de los zombis. Chandler Riggs es quien dará vida a este nuevo arácnido. Es conocido por haber hecho de Carl Grimes en The Walking Dead, la famosa serie de zombis de AMC.

Esta película hecha por fans ya tiene tráiler y por supuesto que en Alternativo.mx se los dejamos para que puedan ir disfrutando mientras confirman la fecha de estreno. Una propuesta de terror inspirada en el arácnido de Marvel, aunque sin ningún tipo de relación con Sony, Disney o el mismísimo Marvel.

Una nueva versión de Spider-Man

Los creadores se han basado en los cómics de The Amazing Spider-Man de Marvel. Estos han dejado muy en claro que es una película para los fanáticos, sin ánimos de lucro. No está afiliada ni respaldada por ninguna de las grandes empresas con las que se podría asociar este personaje.

The Spider está escrito y dirigido por Andy Chen. Interpretado por Chandler Riggs en el papel de Peter Parker. Esta producción cuenta también con intérpretes como: Caylee Cowan, Matthew Vorce, Kyra Gardner, Holgie Forrester, Carl Addicott, David Rice, Andrew Hernon, Kealani Kitaura, Ronan Arthur y Ben Thomas.

Andy Chen con su canal de YouTube y compañía Locust Garden ha publicado filmes cortos de terror. Él y su productora están detrás de esta nueva adaptación de Spider-Man. Son especialistas en adaptar personajes de famosas sagas y volverlos terroríficos. Como fue el caso de Shrek y la Princesa Fiona, con más de 3 millones de visitas.

The Spider no cuenta con fecha de estreno, solo un “próximamente” en su canal de YouTube. Esperemos llegue en 2024 para no tener que esperar mucho para poder disfrutar de este terrorífico cortometraje y que el año se llene de más estrenos.

Para más noticias del mundo conocido y no conocido de la industria cinematográfica, síguenos por Alternativo.mx