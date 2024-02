Tarjeta Azul en las Ligas importantes de Europa

En las redes sociales se especula de la nueva regla de la Federación de Fútbol Internacional Asociación (FIFA), por la nueva Tarjeta Azul. Pues este movimiento sin precedentes para el fútbol donde está a punto de introducir esta nueva modalidad en las Ligas Europeas.

De esta manera, esta modalidad, marcará una nueva era luego de que existieran dos tarjetas la amarilla y roja que se utilizaron en la Copa Mundial 1970. Así que, la Junta Internacional de Futbol Asociación (Ifab), quiere aprobar esta nueva regla, así lo confirmó el medio Telegragh Sport.

Por otro lado, la FIFA, aclaró el malentendido de la Tarjeta Azul, donde no desea que esté presente en las Ligas más importantes del fútbol. En cual esta tarjeta puede estar presente en los niveles inferiores como fue el caso de la Premier League.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024