El universo de DC Comics se expande con la nueva serie de anime “Suicide Squad Isekai”, que promete llevar a los icónicos villanos a un viaje sin precedentes. La serie, que se estrenará el 27 de junio de 2024 en Max y posteriormente en Hulu y Prime Video, es una colaboración entre Warner Bros. Japan y el reconocido estudio de animación WIT Studio.

La trama sigue a Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface y King Shark, quienes son transportados a un mundo de fantasía lleno de magia y monstruos. En este “isekai”, término japonés para “otro mundo”, deben enfrentarse a orcos desenfrenados y dragones que dominan los cielos. Con explosivos letales implantados en sus cuellos, no tienen opción de huir o esconderse; fallar en la misión significa un boleto sin retorno al más allá.

La serie cuenta con un elenco de voces impresionante, incluyendo a Anna Nagase como Harley Quinn y Yûichirô Umehara como The Joker, entre otros talentos reconocidos. Además, la música promete destacar, con el tema de apertura “Another World” interpretado por Tomoyasu Hotei y el tema de cierre “Go-Getters” por Mori Calliope.

SUICIDE SQUAD ISEKAI Original Anime, the first 3 episodes coming to Hulu & Max on June 27! (United States) 🔥

The anime coming to ADN in France!

