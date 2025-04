Stranger Things: Tales From 85: Lo que se sabe del spin-off

La esperada serie animada basada en la icónica franquicia Stranger Things ya tiene nombre y fecha para su primer vistazo.

Stranger Things en versión animada

Según reveló Variety, el spin-off animado llevará por nombre Stranger Things: Tales From ’85 y su primer avance oficial será presentado durante el evento Next on Netflix Animation, el cual tendrá lugar el 11 de junio de 2025 en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia.

Aunque los detalles son escasos, el título sugiere que se tratará de una serie tipo antología ambientada en el icónico año de 1985, justo cuando la nostalgia ochentera estaba en su punto máximo y en paralelo a los eventos de la serie principal.

El toque Duffer: nostalgia y dibujos de sábado por la mañana

En un comunicado compartido por los creadores originales de la franquicia, los hermanos Duffer expresaron su entusiasmo por este nuevo formato:

“Siempre hemos soñado con una serie animada de Stranger Things similar a los dibujos animados de los sábados por la mañana que amábamos desde niños, y ver este sueño hecho realidad ha sido muy emocionante”.

Este enfoque promete trasladar el espíritu de aventura, misterio y amistad de la serie original a una experiencia más lúdica y visualmente diferente, posiblemente inspirada en las caricaturas clásicas que marcaron a toda una generación.

¿De qué tratará Tales From ’85?

Por ahora, la trama exacta se mantiene en secreto. Si bien el título sugiere que será una antología, es decir, una colección de historias independientes, aún no se ha confirmado si veremos personajes conocidos de Hawkins o si se tratará de nuevos protagonistas con aventuras propias dentro del mismo universo.

Lo que sí parece claro es que el proyecto apostará por un tono más ligero y colorido, pero sin perder ese halo de misterio que ha hecho tan popular a Stranger Things.

¿Y la temporada final de Stranger Things?

En cuanto a la temporada final de la serie principal, Netflix sigue sin anunciar una fecha oficial de estreno. Aunque muchos esperaban que llegara a finales de este año, los rumores de posibles retrasos siguen en el aire. La producción continúa en marcha, pero con mucho secretismo.

¿Una estrategia a largo plazo?

Este spin-off se suma a los esfuerzos de Netflix por convertir Stranger Things en una franquicia multimedia, con videojuegos, libros, experiencias en vivo y más en camino. Tales From ’85 podría marcar el inicio de una nueva etapa, quizás más enfocada a audiencias jóvenes, pero igualmente nostálgicas.

¿Cuándo se estrena Stranger Things: Tales From ’85?

Aún no hay fecha exacta de estreno en la plataforma, pero considerando que el primer vistazo será en junio de 2025, es probable que la serie llegue a Netflix en 2026. Así que sí, la espera será larga… pero si algo nos ha enseñado el Demogorgon, es que vale la pena aguantar el suspenso.

