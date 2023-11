Selección Mexicana en el número 14 del Ranking FIFA

La Selección Mexicana de Jaime Lozano, se empieza a desmoronar luego de caer en dos posiciones del Ranking FIFA rumbo a la Copa América, de esta forma el combinado mexicano se encuentra por debajo de Estados Unidos y Marruecos, dos selecciones importantes de su región.

De esta manera, México puede estar tranquilo, ya que será cabeza de serie en la próxima Copa América 2024 junto a los campeones del mundo. Tras conocer el nuevo ranking FIFA, en el cual México fue superado por cuatros selecciones que atraviesa un buen rendimiento futbolístico.

Asimismo, el ranking FIFA, que fue publicado este 30 de noviembre luego de sus más recientes resultados de la Nations League.

