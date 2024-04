Selección de Israel a la Copa América

Se dio a conocer la reciente noticia de que la Selección de Israel tendrá futuras apariciones en las próximas Copa América. Este día se llevó a cabo el 78° Congreso Ordinario de Conmebol en la Ciudad de Asunción, Paraguay.

Este acuerdo histórico se dio a conocer con la firma de un acuerdo con la Federación de Fútbol de Israel, que le abrirá las puerta, recordemos que Israel no puede albergar partidos de local debido al conflicto bélico con la Franja de Gaza del Grupo Hamas.

A través de las redes sociales de la Federación de Fútbol de Israel dio a conocer la firma para participar en la próxima Copa América.

Hasta el momento no se han revelado más detalles de este acuerdo, pero le dará más oportunidad a la Selección de Israel de participar en los futuros eventos de la Conmebol.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.

The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie

ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 11, 2024