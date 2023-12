Dentro del mundo shinobi es primordial la lealtad a tu señor, su vida y futuro están en tus manos. Cuidarlo es una misión que no puedes fallar, para eso entrenaste toda tu vida, para eso te rescataron, evitaron tu muerte y te volvieron en lo que hoy eres. En esta ocasión encarnaremos el cuerpo de un shinobi en Sekiro el GOTY del 2019.

La velocidad y el sigilo son muy importantes en este juego, no consiste en asestar golpes y quitarle toda la vida a tu enemigo. Si no, acabar con la postura de tu contrincante y dar un solo golpe mortal, o perfeccionar tu habilidad de sigilo y acabar con él sin que se dé cuenta.

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventura en tercera persona desarrollado por From Software y distribuido por Activision. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, el mismo que dirigió Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring. Lanzado el 22 de marzo del 2019 para Xbox One, Microsoft Windows y PlayStation 4.

En un reinventado periodo Sengoku a finales del siglo XVI (periodo de guerra civil en la historia de Japón) controlamos a Sekiro. Este pierde un brazo defendiendo a su amo, el cual es remplazado por una prótesis con la que puede empuñar una gran variedad de artilugios y armas. Su objetivo será rescatar a su señor, Kuro, y vengarse.

Sekiro: Shadows Die Twice junto a Bloodborne reinventaron el modelo de juegos que From Software y Miyazaki venían creado. Aunque “todos” tengan elementos soulslike estos dos últimos aumentan la velocidad de combate en el juego.

Al quitar los escudos como equipamiento y enfocarse más en el parry (dinámica del juego) Obligan al jugador a aprenderse los tiempos de movimiento de los enemigos. Para así poder contraatacar con rapidez y precisión o encontrar otras formas de ganar los combates.

Su fresca jugabilidad, su estilo soulslike con un público muy claro y su narrativa ambientada en Japón, convirtieron a Sekiro el GOTY del 2019.

GOTY 2019

Sekiro: Shadows Die Twice debutó en el 2019 con una calificación promedio de 90/100 o 9/10. El día de su lanzamiento reunió 108.000 jugadores en simultáneo en la plataforma de Steam. Llegando en sus primeras dos semanas a los 2 millones de unidades vendidas, cifra que para julio del 2020 llegó a los 5 millones.

Esto le permitió ganar dos premios en los The Game Awards 2019, juego del año y Mejor juego de acción/aventura. Galardonado en otras premiaciones con: premio a la excelencia, Juego del año y Excelencia en logro visual.

Si te gustan los juegos ambientados en Japón, llenos de dificultad y combates frenéticos, este seguro te va a encantar. Usa el sigilo para vencer a tus enemigos o, por lo contrario, ve de frente con todo lo que tengas.

