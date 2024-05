Boleto: Precios oficiales del concierto de The Killers en el foro sol

El anticipado concierto de The Killers en el Foro Sol de la Ciudad de México ha generado gran expectativa entre los fanáticos del grupo de rock. Con una fecha inicialmente agotada y una demanda creciente, la banda ha anunciado una nueva presentación para complacer a sus seguidores. Aquí te presentamos todos los detalles sobre los precios de los boletos y qué esperar del evento.

Fechas y lugares de los conciertos de The Killers

The Killers, integrada por Brandon Flowers, Ronnie Vannucci, Dave Keuning y Mark Stoermer, tiene programadas una serie de presentaciones en distintas ciudades de México. Además del concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el 5 de octubre, la banda también se presentará en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara el 3 de octubre, en el Estadio Borregos en Monterrey el 8 de octubre, y se ha agregado una nueva fecha en el Foro Sol el 6 de octubre. Para aquellos que desean asegurar su entrada con anticipación, la preventa Citibanamex para la nueva fecha en el Foro Sol comenzará el 16 de mayo, exclusivamente para tarjetahabientes del banco. La venta general estará disponible para el público en general un día después, el 17 de mayo, tanto en línea como en taquillas.

Precios de los boletos

Los precios oficiales de los boletos para los conciertos de The Killers en México han sido anunciados, con cargos por servicio incluidos. En el Foro Sol de la Ciudad de México, los precios varían desde los $829.50 hasta los $2,903.50, dependiendo de la sección y la ubicación. En Guadalajara y Monterrey, los precios oscilan entre los $1,083.25 y los $3,147.50, con diferentes opciones de asientos y ubicaciones disponibles.

Posible Setlist del Concierto

Considerando que la gira de The Killers conmemora sus 20 años de carrera, se espera que la banda presente una selección de sus mayores éxitos durante sus conciertos en México. Canciones como “Mr. Brightside”, “When You Were Young”, “Somebody Told Me” y “The Man” probablemente formarán parte del setlist, junto con otras favoritas de los fanáticos. Con precios de boletos anunciados y una lista de canciones anticipadas, la emoción por el concierto de The Killers en México sigue en aumento. Los fanáticos están ansiosos por asegurar su lugar en este evento histórico que promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

