Se retrasa el estreno de A Knight of the Seven Kingdoms al 2026

Pese a los esfuerzos de HBO y Warner Bros. por revitalizar el universo de Game of Thrones tras el controvertido final de la serie principal, los obstáculos no han dejado de aparecer en el camino. Ahora, se ha confirmado que la esperada serie A Knight of the Seven Kingdoms ha sido retrasada y no llegará sino hasta 2026.

¿Cuándo se estrena ahora?

De acuerdo con un reporte exclusivo de Variety, HBO ha movido la fecha de estreno de la serie, originalmente prevista para algún punto del 2025, a la temporada de invierno, lo que significa que los fanáticos podrán verla hasta inicios de 2026.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha específica, ya se confirmó la nueva ventana de lanzamiento, por lo que es posible que un nuevo tráiler o adelanto llegue pronto, especialmente tras el anuncio realizado en una conferencia de Warner Bros. Discovery en el Madison Square Garden de Nueva York.

¿De qué trata A Knight of the Seven Kingdoms?

Basada en las novelas cortas de George R. R. Martin conocidas como Los cuentos de Dunk y Egg, la serie sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su joven escudero Egg, quien más adelante será conocido como el rey Aegon V Targaryen.

La historia está ambientada 90 años antes de los eventos de Game of Thrones, en una época en la que Poniente vive una relativa paz, sin dragones ni guerras por el Trono de Hierro. A pesar de esta calma, la serie promete ofrecer aventuras memorables, escenarios espectaculares y una exploración más íntima del mundo creado por Martin, enfocándose en el desarrollo de personajes y los conflictos políticos de menor escala.

Lo que podemos esperar

Aunque A Knight of the Seven Kingdoms será más contenida en términos de épica visual en comparación con otras producciones como House of the Dragon, el enfoque en los lazos personales entre Dunk y Egg, así como los dilemas morales de la época, podrían brindar un contraste refrescante dentro del universo de Westeros.

Además, los fanáticos podrán disfrutar de personajes que eventualmente influencian eventos futuros, estableciendo conexiones con las casas nobles y conflictos que conocemos por Game of Thrones.

Más espera… pero con esperanza

El retraso hasta 2026 puede ser decepcionante para los seguidores del mundo de A Song of Ice and Fire, pero también ofrece la oportunidad para que HBO afine detalles, cuide la producción y garantice una mejor recepción crítica que el final de su serie original.

Mientras tanto, los fans aún tienen por delante la segunda temporada de House of the Dragon, que sí mantiene su estreno previsto para junio de 2025, lo cual ayudará a mantener vivo el interés por el universo de George R. R. Martin.

