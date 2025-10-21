Sanae Takaichi, la primera mujer que gobernará Japón

La conservadora Sanae Takaichi se convirtió en la primera mujer en ser nombrada primera ministra de Japón, tras lograr la victoria en la votación parlamentaria para definir el cargo.

Video: Agencia de noticias EFE

Miembro activo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi se alzó con 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.

Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra”, dijo el portavoz de la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional japonés, Fukushiro Nukaga, al concluir el recuento de la votación en dicha instancia.

Gustos y aficiones

La nueva primera ministra del país oriental es admiradora de Margaret Thatcher; de joven fue baterista de una banda de heavy metal, y en 2003 llegó a la Cámara Baja del Parlamento.

Yoshihiko Noda, líder del opositor Partido Democrático Constitucional (PDC), quedó en segundo lugar con 149 votos; seguido por Yuichiro Tamaki, del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), con 28 votos; Tetsuo Saito, del partido budista Komeito, que abandonó recientemente tras 26 años la coalición con el PLD y obtuvo 24 votos, y votos restantes para partidos minoritarios.

El nombramiento de Takaichi, de 64 años de edad, estaba prácticamente asegurado después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio de coalición, para contar con su apoyo en la votación.

Algunos detalles clave de Takaichi

Nació el 7 de marzo de 1961 en la prefectura de Nara.

Fue elegida por primera vez diputada de la cámara baja del parlamento japonés en 1993.

Ha servido como ministra en distintos departamentos, por ejemplo de Asuntos Internos y Comunicaciones.

En 2025 fue elegida presidenta del PLD y ascendió al cargo de primera ministra de Japón, siendo la primera mujer en asumir ese puesto en la historia del país.

Solo dos mujeres en el nuevo Gobierno nipón

El secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, señaló que existen cuentas pendientes tanto en el marco político interno como exterior, y que el nuevo Gabinete debe “asumir su responsabilidad” para abordar estas cuestiones con premura.

Pocas horas después de su elección en el Parlamento, la nueva primera ministra nombró a los 19 integrantes de su Ejecutivo, con solo dos mujeres ministras, pese a que había prometió una proporción “comparable a la de los países nórdicos”.

No obstante, será la primera vez que una mujer esté al frente del ministerio de Finanzas ya que Satsuki Katayama dirigirá esta cartera, en un momento especialmente importante para la economía del archipiélago, que se enfrenta a una inflación persistente y una fuerte depreciación de su moneda frente al dólar.