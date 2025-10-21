Cascadas el chiflón chiapas: guía completa para una aventura inolvidable entre el turquesa de la sierra

Chiapas es un estado que deslumbra con su riqueza natural: selvas exuberantes, cañones imponentes, lagos misteriosos y, por supuesto, cascadas que quitan el aliento. Entre sus joyas escondidas, al sur de la entidad, se encuentra un paraíso de aguas turquesas que cautiva a todos sus visitantes: las Cascadas El Chiflón Chiapas. Este centro ecoturístico, una cadena de cinco impresionantes caídas de agua, ofrece una aventura inolvidable. Pero, ¿cómo llegar, cuánto cuesta la entrada y qué actividades puedes realizar? Aquí te lo detallamos todo.

Descubriendo la cadena de cascadas: una joya natural

Ubicadas en la Sierra de Chiapas, cerca de la comunidad San Vicente la Mesilla, municipio de Tzimol, las Cascadas El Chiflón son alimentadas por el caudaloso río San Vicente. Este río ‘nace’ en lo alto de la sierra y se precipita montaña abajo, creando una serie de cinco imponentes cascadas que forman pozas de un increíble color turquesa. La caminata por un sendero rústico, escalonado y en algunas partes empinado (de aproximadamente 2 kilómetros) te sumerge en una exuberante vegetación selvática y te permite admirar cada una de estas maravillas naturales:

Cascada El Suspiro: Con 25 metros de altura, es la primera y más pequeña del recorrido.

Con 25 metros de altura, es la primera y más pequeña del recorrido. Cascada Ala de Ángel: Con 30 metros, ofrece una vista igualmente hermosa, oculta entre una maraña de árboles y raíces.

Con 30 metros, ofrece una vista igualmente hermosa, oculta entre una maraña de árboles y raíces. Cascada Velo de Novia: Es la más alta y popular del destino, con 120 metros de caída. Desde su mirador, la poderosa brisa te empapará, una experiencia inolvidable.

Es la más alta y popular del destino, con 120 metros de caída. Desde su mirador, la poderosa brisa te empapará, una experiencia inolvidable. Cascada Arcoiris: Con 53 metros, se desvía en un sendero más salvaje, ofreciendo una vista lateral impresionante.

Con 53 metros, se desvía en un sendero más salvaje, ofreciendo una vista lateral impresionante. Cascada Quinceañera: Ubicada en la cima, es la más lejana con 60 metros de altura y una enorme poza turquesa debajo.

Se recomienda tener buena condición física y llevar ropa y calzado cómodo para disfrutar plenamente de la experiencia. Además, durante el recorrido, tendrás la oportunidad de detenerte en algunas pozas para darte un chapuzón en las refrescantes aguas turquesas.

Aventura y relajación: actividades y servicios en el centro ecoturístico

El centro ecoturístico Cascadas El Chiflón Chiapas ofrece mucho más que solo senderismo. Para los amantes de la adrenalina, cuenta con tres tirolesas de diferentes longitudes (300, 400 y 600 metros) que brindan vistas panorámicas espectaculares de la selva, el río y las cascadas. Incluso existen paquetes para recorrer hasta 1,300 metros en tirolesa.

Si prefieres un plan más relajado, hay puestitos que venden jugo de caña, cocos, cócteles de frutas, refrescos y botanas. El restaurante ‘El Paraíso’, ubicado cerca de la entrada, ofrece platillos mexicanos y mariscos. Para una inmersión completa en la naturaleza, el lugar dispone de cabañas para hospedar hasta 12 personas, equipadas con baño privado y amenidades, lo que permite disfrutar del parque antes de que lleguen las multitudes y después de que se retiren, como recomiendan algunos viajeros.

¿Cuánto cuesta la entrada y cómo llegar a las cascadas el chiflón?

Planificar tu visita a las Cascadas El Chiflón es sencillo, y la relación costo-beneficio es excelente:

Costo de entrada: El acceso al centro ecoturístico tiene un costo de $80 pesos por persona. Incluye el recorrido por las cascadas, zonas de nado y estacionamiento.

El acceso al centro ecoturístico tiene un costo de $80 pesos por persona. Incluye el recorrido por las cascadas, zonas de nado y estacionamiento. Costo de tirolesas: 300 metros: $200 pesos. 400 metros: $250 pesos. 600 metros: $300 pesos. Paquete Aventura (1,300 metros): $650 pesos. Paquete Extremo (1,000 metros): $500 pesos.

Hospedaje: Las tarifas por noche en las cabañas varían entre $700 y $3,000 pesos, dependiendo de la temporada y la capacidad.

Cómo llegar: opciones de transporte

Las Cascadas El Chiflón se encuentran a unos 40 minutos en auto de Comitán, y a unas 2 horas y media de San Cristóbal de las Casas o Tuxtla Gutiérrez. Tienes varias opciones para llegar:

En auto particular: Desde San Cristóbal, el trayecto es de aproximadamente 2.5 horas. La ruta principal está en buen estado, aunque el último tramo puede ser menos mantenido.

Desde San Cristóbal, el trayecto es de aproximadamente 2.5 horas. La ruta principal está en buen estado, aunque el último tramo puede ser menos mantenido. En transporte público: Puedes tomar un autobús o colectivo desde San Cristóbal a Comitán (aproximadamente 60-96 pesos) y luego otro colectivo a El Chiflón (unos 30 pesos). Desde la carretera, es una caminata de 10 minutos hasta la entrada.

Puedes tomar un autobús o colectivo desde San Cristóbal a Comitán (aproximadamente 60-96 pesos) y luego otro colectivo a El Chiflón (unos 30 pesos). Desde la carretera, es una caminata de 10 minutos hasta la entrada. Con un tour: Si tienes poco tiempo, puedes reservar un tour desde San Cristóbal que combine El Chiflón con las Lagunas de Montebello. Esto incluye transporte y entradas, y es ideal para optimizar tu tiempo, aunque algunos viajeros recomiendan visitarlas de forma independiente para disfrutar más a tu ritmo.

El centro ecoturístico abre todos los días de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Para más información, puedes contactarlos vía WhatsApp al (963) 112 8716 o en su página de Facebook “Cascadas El Chiflon”, o consultar guías de viaje como El Universal o Voyage Mexique. Recuerda que la mejor época para visitar y disfrutar del color turquesa del agua es durante la estación seca, de noviembre a abril, evitando la temporada de lluvias para no encontrar un “espectáculo marrón.