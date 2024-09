San Antonio y Querétaro firman convenio de entendimiento

El gobernador Mauricio Kuri González fungió como testigo de honor en la firma de convenios con motivo de la Alianza entre los Aeropuertos Internacionales de San Antonio – Querétaro y el Acuerdo de Entendimiento entre el Alamo Colleges District y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado.

En las instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), el mandatario estatal pugnó por continuar trabajando en el bloque comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá.

Destacó que las tres naciones son un gran complemento y consideró que se debe explotar esta colaboración, donde cada entidad con sus ventajas competitivas atraiga prosperidad a sus pueblos.

“Creo que somos un gran complemento las tres naciones, tenemos que seguir trabajando en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales, en temas de adicciones, en temas, por supuesto, de inmigración, pero lo más importante que podemos hacer es trabajar en la academia para que los tres países podamos tener un desarrollo, innovación y desarrollo tecnológico como nunca antes”, apuntó.

Aumento de conectividad

Kuri González auguró que el establecimiento del presente puente aéreo de amistad y colaboración en materia de aviación incrementará la conectividad entre los aeropuertos internacionales, conectando oportunidades de turismo, comercio, negocios y cultura.

Reiteró que en Querétaro se le apuesta a la educación, además de que ofrece talento humano, y con estas nuevas alianzas que se tienen con ciudades hermanas como es San Antonio, se puede seguir creciendo, trabajando y aprendiendo.

“La relación con nuestros vecinos, con Estados Unidos, no solamente es una relación logística o no solamente es una relación comercial, es una relación que va mucho más allá, que va de la parte política, porque no solamente compartimos tres mil kilómetros de fronteras, sino también una gran cantidad de comercio con Estados Unidos, y creo que es muy importante decir que tenemos que seguir trabajando juntos”, señaló.

Además, el Gobernador recalcó que esta alianza histórica en materia de educación, abre puertas al intercambio académico y cultural entre prestigiosas instituciones educativas; abriendo así todo un horizonte de oportunidades para los estudiantes y educadores.

Dentro de su intervención, el alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nirenberg, celebró la continuación de la historia entre las y los ciudadanos de ambas ciudades con la firma de estos convenios de colaboración entre Colleges de Alamo y los aeropuertos internacionales de San Antonio y Querétaro, que mediante la aerolínea Viva Aerobús proporciona la conexión directa.

