Ruta 12 de Movivan en Corregidora enciende motores

La Ruta 12 del servicio de transporte gratuito para mujeres, estudiantes menores de edad y adultos mayores “Movivan” arrancó esta mañana, en beneficio de habitantes del municipio de Corregidora.

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, dio el banderazo de salida y dijo que esta ruta dará servicio a los vecinos de las colonias La Vida, Moralta y Santa Bárbara, así como la parte norte de La Negreta.

Ahí, aseguró que durante su administración se va a trabajar a paso firme para fortalecer esta acción en beneficio de las y los usuarios.

*Para mí este es un servicio prioritario, el servicio que más me pedía la gente en campaña, no solo que no quitara, sino que buscara mejorar, fue el de Movivan. Yo me siento muy orgulloso del programa Movivan y voy a seguir trabajando, junto al Secretario y todo mi equipo, para ver como lo podemos ir mejorando”, manifestó.

Asimismo, el alcalde hizo entrega de uniformes para las y los operadores de Movivan, a quienes agradeció su labor diaria y los llamó a sentirse orgullosos del servicio que brindan. Con dicha ampliación, se pasará de tener un promedio de 69 mil ascensos a 95 mil cada mes.

Durante su intervención, el secretario de Movilidad, David Sánchez Padilla, recordó que también se puso en marcha la ampliación de la Ruta 3, que ahora llegará a Paisajes de Lourdes y Praderas de Lourdes; de la Ruta 9, que cubrirá El Romeral, Haciendas del Bosque y Pueblito Colonial, y la Ruta 10, que llegará hasta la colonia Benito Juárez.

Cabe señalar que actualmente el 85 por ciento de los usuarios del transporte Movivan son mujeres, 12 por ciento estudiantes varones menores de edad y el tres por ciento son adultos mayores, por lo que se trabaja para acercar este servicio a más personas de la demarcación corregidorense.

