Russell Brand es acusado por violación y agresión sexual

El actor Russell Brand, conocido por películas como Get Him to the Greek, enfrenta cargos de violación y agresión sexual en el Reino Unido.

La Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) anunció que la Fiscalía ha autorizado su imputación tras una investigación de 18 meses. Brand deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 2 de mayo, aunque actualmente reside fuera del Reino Unido.

Los cargos contra Russell Brand

El actor enfrenta cinco acusaciones por delitos cometidos entre 1999 y 2005:

Un cargo de violación

Un cargo de agresión indecente

Un cargo de violación oral

Dos cargos de agresión sexual

Las denuncias provienen de cuatro mujeres, cuyos casos fueron investigados desde 2023, cuando salieron a la luz a través de reportajes en The Times y Channel 4 Dispatches.

La respuesta de Russell Brand

Desde que las primeras acusaciones surgieron, Brand ha negado categóricamente cualquier acto criminal. Asegura que las relaciones fueron consensuadas y ha afirmado que es víctima de un intento de “silenciamiento” por parte de los medios, el gobierno y el sistema judicial, debido a sus recientes posturas políticas y activismo.

A través de sus plataformas digitales, ha argumentado que se mudó a Estados Unidos porque en el Reino Unido lo persiguen por ser una molestia para las élites.

La investigación sigue abierta

La Policía Metropolitana confirmó que sigue investigando más denuncias y ha pedido que cualquier persona con información se presente y colabore.

El detective Andy Furphy declaró que las mujeres involucradas siguen recibiendo apoyo de agentes especializados y que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Próximo paso

El 2 de mayo, Russell Brand deberá presentarse en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se formalizarán los cargos y se determinarán los siguientes pasos del proceso legal.

Conclusión

Este caso ha generado una gran polémica en el Reino Unido y el mundo del entretenimiento, con reacciones divididas entre quienes apoyan a las víctimas y quienes creen que Brand está siendo blanco de un ataque político.

