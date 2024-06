Ricardo Pérez y Susana Zabaleta desatan controversia por relación

Ricardo Pérez, comediante conocido por su participación en La Cotorrisa, y Susana Zabaleta, reconocida actriz y cantante mexicana, han estado mostrando su amor en redes sociales, pero no todos están contentos con esta nueva relación. Según reportes de la revista TVNotas, la exnovia de Ricardo Pérez, Samii Herrera, ha caído en una fuerte depresión tras la confirmación del romance entre el comediante y la actriz.

Reacción de la exnovia de Ricardo Pérez

Samii Herrera, influencer que mantuvo una relación sentimental de más de un año con Ricardo Pérez, parece estar pasando por un momento difícil. Según una amiga cercana a Samii, quien prefirió permanecer en el anonimato, la influencer se volvió muy demandante, celosa y posesiva durante su relación con Ricardo, lo que eventualmente llevó a la ruptura. “Ella era muy demandante con él, celosa y bastante posesiva. Esto a Ricardo no le agradaba. Hizo que la relación se fuera quebrantando poco a poco”, comentó la amiga a TVNotas.

La noticia de la relación entre Ricardo y Susana Zabaleta, quienes tienen una diferencia de edad de casi 30 años, impactó fuertemente a Samii. La misma fuente reveló que Samii ha estado en una fuerte depresión desde que se enteró de la nueva relación de su ex. “Cuando Samii se enteró de la relación se puso muy mal. Les hablaba a todos los amigos de él para preguntarles si era cierto. Entró en una fuerte depresión que hasta el día de hoy no ha superado, y también se obsesionó… Está enojadísima. Dice que no soporta que la hayan cambiado por una ‘señora vieja’. Samii se sabe hermosa. Esto la frustró más, porque no lo entiende. Dice que ella le dio amor, sexo y cariño”, agregó la amiga.

La confirmación del romance

Inicialmente, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta decidieron mantener su relación oculta, pero Samii Herrera habría estado ‘stalkeando’ las redes sociales de ambos para confirmar el romance. La influencer no ha podido recuperarse emocionalmente y sigue afectada por la situación.

La respuesta de Samii Herrera en redes sociales

Aunque Samii Herrera no ha salido públicamente a desmentir las declaraciones de su supuesta amiga a TVNotas, dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que parece estar relacionado con esta situación. “A tí, si a ti que te atreviste a decir algo que manipulaste con la intención de dañarme, te doy las gracias por confirmar la clase de persona que eres. Espero que la vida no te lo pague al doble como sucede con personas como tú”, escribió en sus historias de Instagram.

Conclusión sobre Ricardo

La relación entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ha generado tanto amor como controversia. Mientras la pareja disfruta de su momento, la exnovia de Ricardo, Samii Herrera, sigue lidiando con las secuelas emocionales de su ruptura y el nuevo romance de su ex. La situación pone en evidencia cómo las relaciones pasadas pueden impactar profundamente a las personas involucradas y cómo la exposición pública puede amplificar estos sentimientos.

Conoce aquí más información relevante.

Revisa todo lo que sucede aquí