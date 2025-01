Resident Evil ya tiene una película reboot en camino

Se encuentra en desarrollo una nueva película reboot de Resident Evil otra vez.

¿Quién va a ser el director?

Zach Cregger, reconocido por su aclamada película de terror Barbarian (2022), está trabajando en un nuevo reinicio de la saga Resident Evil. Según reportes, Cregger será el encargado de escribir y dirigir esta adaptación, que ya ha despertado una intensa competencia entre grandes estudios como Netflix y Warner Bros. para obtener los derechos de distribución.

Con el respaldo de Constantin Film y PlayStation Productions, Cregger se propone reimaginar el universo de Resident Evil, adoptando un enfoque más fiel a las raíces de terror y supervivencia de los primeros videojuegos de Capcom.

¿Qué otros películas ha habido?

La saga de Resident Evil, que se extendió de 2002 a 2017 y estuvo protagonizada por Milla Jovovich, consistió en seis películas. Aunque fueron bastante exitosas, el personaje principal, Alice, no formaba parte del universo de los videojuegos, sino que fue un personaje inventado para la película. Además, el enfoque de la franquicia se inclinó más hacia la acción

Netflix estrenó en 2022 una serie de Resident Evil pero fue cancelada con sólo una temporada debido a que le llovieron críticas por no tener ningún tipo de fidelidad hacia el material original.

Welcome to Raccoon City (2021), dirigida por Johannes Roberts, aunque buscó apegarse fielmente a los juegos originales, no logró igualar el impacto de las seis películas.

Conclusión

Los fanáticos de la franquicia esperan que el enfoque de Cregger ofrezca una experiencia fresca y aterradora, capaz de captar la esencia de los videojuegos originales.

Sin embargo, habrá que esperar algunos años para conocer nuevos detalles sobre este nuevo proyecto.

