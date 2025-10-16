Réplica monumental de balón del Mundial de Futbol luce en el AICM

Una réplica monumental del balón oficial del Mundial de Futbol 2026 luce en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a 239 días de que inicie la justa deportiva que tiene como sedes a Canadá, Estados Unidos y México.

La réplica monumental, de casi 10 metros de altura, se ubica en la terminal 2 del AICM y pareciera dar la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros, rumbo al Mundial de Futbol.

Bienvenidos a la sede del Mundial

Miles de personas pueden apreciar la obra en su paso por uno de los principales puntos de entrada al país.

Este espectacular balón forma parte de las acciones de bienvenida que México, uno de los tres países sede junto con Estados Unidos y Canadá, ha comenzado a desplegar de cara al torneo más importante del fútbol mundial.

Además del balón gigante, se colocaron pantallas con imágenes de las ciudades sede en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como mensajes de hospitalidad y orgullo nacional.

También se distribuyó material promocional con la leyenda “Bienvenidos al Mundial 2026”, acompañado de elementos culturales representativos del país.

De que está echo la estructura del balón

Autoridades del Comité Organizador Local señalaron que esta instalación es solo el inicio de una serie de intervenciones urbanas y activaciones que se realizarán durante los próximos meses para fortalecer la presencia del Mundial en el imaginario colectivo de los mexicanos y de los visitantes que arriben al país.

“El balón que recibirá a los viajeros que lleguen a esta terminal aérea, mide 9.14 metros de diámetro y 14.35 de perímetro, lo cual suma 262 metros cuadrados de superficie.

Tiene un peso de 4.2 toneladas y una altura sobre el piso de 5.50 metros. Fue construido en fibra de vidrio sobre una estructura de tubos de fierro rolado, recubierto con hule espuma de tres pulgadas de espesor y loneta, con un recubrimiento final exterior de vinil autoadherible, su colocación llevó nueve semanas y el reto más importante fue mantener el balón suspendido 30 metros, para que primero lo pudieran armar. “ informó Jesús Gilberto Argaiz Pérez, de la Dirección Comercial del AICM.

México será el primer país en la historia en albergar tres Copas del Mundo avaladas por FIFA (1970, 1986 y 2026), y se espera que este tipo de iniciativas contribuyan a reforzar su papel como anfitrión y a generar entusiasmo entre los aficionados.