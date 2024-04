Real Madrid es semifinalista de la Champions League

Este miércoles 17 de abril se jugó los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League con Manchester City actual campeón ante Real Madrid, un partido muy sufrido para ambos equipos donde todo se definió desde los once pasos, y dejando a los españoles una revancha para conquistar la Orejona.

De esta manera, el segundo partido entre Bayern Múnich visitando al Arsenal de Mikel Arteta buscando conseguir su pase a la siguiente ronda. Un duelo que inspiró a los alemanes comandados por Thomas Tuchel en eliminar a Arsenal que viene de una derrota en la Premier League.

Así quedaron definidas las semifinales de la Champions League que se jugará en el mes de mayo y la final será en junio en Londres.

🛣️ The road to London is taking shape…#UCL || #UCLbracket

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024