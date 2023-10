Rapiña en Acapulco tras el paso de Otis

Tras la tragedia en el puerto de Acapulco por el paso del huracán Otis, la rapiña hizo acto de presencia mediante ciudadanos inadaptados que ingresaron a tiendas departamentales y sustrajeron los pocos aparatos electrónicos que quedaban en los establecimientos.

“En mi casa no hay suficiente comida, pero no por eso voy a robar, a saquear cosas que en este momento no se necesitan”, así continúa la rapiña en comercios de #Acapulco tras el huracán #Otis. Algunos pobladores temen que los robos también ocurran en sus casas: pic.twitter.com/Ea0SOEQO5h

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 27, 2023