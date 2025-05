Quién era Valeria Márquez: influencer de 23 años quien falleció en Zapopan

La joven creadora de contenido Valeria Márquez fue asesinada a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco. El trágico suceso, ocurrido la tarde del 13 de mayo de 2025, ha conmocionado a la comunidad digital mexicana y ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la violencia contra mujeres en México, particularmente en el estado de Jalisco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras surgen inquietantes detalles sobre los momentos previos al ataque, incluyendo posibles señales de alerta que la propia víctima expresó minutos antes de su muerte.

Cronología del asesinato: los últimos minutos de la transmisión en vivo de Valeria Márquez

El ataque ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas en la estética Blossom The Beauty Lounge, ubicada en la Avenida Servidor Público, colonia Real del Carmen, en el municipio de Zapopan. Según reportes oficiales y testimonios recabados, un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por repartidor.

Lo que hace este caso particularmente impactante es que Valeria estaba transmitiendo en vivo para sus más de 90 mil seguidores en TikTok cuando ocurrió el ataque. En la grabación, que posteriormente fue eliminada de la plataforma pero cuyos fragmentos circulan en redes sociales, se puede observar cómo la influencer manifestó preocupación minutos antes del fatal desenlace.

“Que no era un repartidor, y luego, ¿quién? Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ‘ondié’… a lo mejor me iban a matar“, fueron algunas de las últimas palabras que pronunció Valeria, en lo que resultaría ser una premonición de su propio destino.

Momentos después, se ve cómo un hombre ingresa al local preguntando por ella. La creadora de contenido bloqueó el micrófono de la transmisión, dejándola en silencio, y segundos después se escucharon detonaciones. La transmisión fue abruptamente interrumpida por otra persona presente en el lugar.

La investigación: posibles móviles detrás del asesinato de la tiktoker Valeria Márquez

Elementos de la Policía Municipal de Zapopan acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia al 9-1-1. Al llegar, confirmaron que Valeria Márquez ya no presentaba signos vitales tras recibir impactos de bala en el tórax y cráneo. Paramédicos que también llegaron al sitio corroboraron el fallecimiento.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó mediante un comunicado oficial que un agente del Ministerio Público, junto con elementos de la Policía de Investigación, se encuentra recopilando testimonios y evidencias en la escena del crimen. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses también acudieron para procesar la escena y recolectar indicios.

Entre las líneas de investigación que han surgido, destacan:

Posible participación de una amiga cercana: Usuarios en redes sociales han señalado a una mujer identificada como Vivian De la Torre, quien presuntamente le pidió a Valeria que esperara en el salón porque le llevarían un regalo “costoso”. Según testimonios de quienes vieron la transmisión, esta persona habría insistido en que Valeria permaneciera en el lugar, a pesar de que la influencer expresó su deseo de retirarse. Conflicto con una expareja: Algunos medios han reportado que un exnovio de Valeria podría estar involucrado en el crimen. Según estas versiones, la joven habría recibido amenazas previas. Posibles amenazas realizadas por la propia víctima: Se ha viralizado un video donde Valeria habría dicho: “Mami, agradece que soy pobre, porque si fuera rica ya te hubiera mandado a desaparecer”, lo que podría indicar algún tipo de conflicto previo con otra persona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna de estas hipótesis y continúan con las investigaciones.

¿Quién era Valeria Márquez? Perfil de la influencer asesinada en Zapopan

Valeria Márquez era una joven emprendedora e influencer de 23 años, nacida en 2002 en Guadalajara, Jalisco. En pocos años, había logrado construir una sólida presencia en redes sociales, acumulando más de 90 mil seguidores en TikTok y aproximadamente 97 mil en Instagram, donde compartía contenido relacionado con belleza, humor y estilo de vida.

Su carrera profesional incluía:

Modelaje : En 2021, obtuvo el título de “Miss Rostro”, lo que impulsó su carrera en el ámbito del modelaje y aumentó su visibilidad en redes sociales.

: En 2021, obtuvo el título de “Miss Rostro”, lo que impulsó su carrera en el ámbito del modelaje y aumentó su visibilidad en redes sociales. Emprendimiento : Era propietaria de la estética “Blossom The Beauty Lounge”, inaugurada en agosto de 2024, donde ofrecía servicios de belleza como cortes de cabello, aplicación de pestañas y uñas.

: Era propietaria de la estética “Blossom The Beauty Lounge”, inaugurada en agosto de 2024, donde ofrecía servicios de belleza como cortes de cabello, aplicación de pestañas y uñas. Colaboraciones comerciales: Trabajó con marcas como Beauty Body Level, especializada en ropa tipo faja, entre otras colaboraciones con empresas de belleza y moda.

Quienes seguían su contenido destacan su carisma, creatividad y dedicación al emprendimiento. Su último post en Instagram fue precisamente desde su salón de belleza, el mismo lugar donde perdería la vida horas después.

Reacciones en redes sociales tras el asesinato de Valeria Márquez

El asesinato de la influencer Valeria Márquez ha generado una ola de indignación entre sus seguidores y la comunidad digital en general. Su cuenta de TikTok fue desactivada tras el incidente, pero su perfil de Instagram se ha convertido en un espacio donde cientos de personas expresan su dolor y exigen justicia.

“No puede ser real”, escribió una amiga cercana en una emotiva carta de despedida que se ha viralizado en las últimas horas, reflejando la conmoción que ha causado este crimen.

Otros usuarios han comenzado a analizar minuciosamente los últimos videos y publicaciones de Valeria, buscando posibles señales o pistas que pudieran arrojar luz sobre los motivos del ataque. La etiqueta #JusticiaParaValeria ha comenzado a circular en diversas plataformas.

Especialistas en seguridad digital han aprovechado este trágico suceso para alertar sobre los riesgos que enfrentan los creadores de contenido al compartir detalles de su vida cotidiana y ubicaciones en tiempo real, especialmente las mujeres, quienes son más vulnerables a sufrir actos de violencia.

Contexto: violencia contra mujeres y feminicidios en Jalisco

El asesinato de Valeria Márquez se suma a las alarmantes estadísticas de violencia contra mujeres en Jalisco, uno de los estados con mayor incidencia de feminicidios en México. Según datos oficiales, en los primeros cuatro meses de 2025, se han registrado más de 30 casos de muertes violentas de mujeres en la entidad.

Este caso pone de relieve la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres jóvenes con presencia en redes sociales, quienes a menudo son víctimas de acoso, amenazas y, en casos extremos como este, violencia física que culmina en feminicidio.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y con perspectiva de género, así como garantías para que este crimen no quede impune, como ocurre con un alto porcentaje de los feminicidios en México.

Declaraciones oficiales sobre el caso de Valeria Márquez

La Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado donde señala: “Se iniciaron los trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer la muerte de la influencer. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, la víctima se encontraba en su establecimiento cuando un hombre entró al lugar y, al parecer, realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándola de la vida.”

El cuerpo de Valeria fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente. Se espera que en las próximas horas sus familiares realicen la identificación oficial del cadáver.

Las autoridades han indicado que la información es preliminar y está sujeta a cambios conforme avancen las investigaciones. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con el caso.

Preguntas sin respuesta en el caso del asesinato de Valeria Márquez

¿Quién ordenó el ataque contra la influencer?

Aunque han surgido varias teorías, incluyendo la posible participación de una amiga cercana o un exnovio, las autoridades no han identificado oficialmente al autor intelectual del crimen.

¿El atacante actuó solo o formaba parte de un grupo criminal?

Según testigos, el hombre huyó en una motocicleta tras cometer el crimen, lo que podría indicar que contaba con apoyo para escapar rápidamente del lugar.

¿Existían amenazas previas contra Valeria Márquez?

Aunque en redes sociales han circulado videos donde la influencer menciona posibles conflictos con terceras personas, no se ha confirmado si había denunciado formalmente amenazas ante las autoridades.

¿Qué medidas de seguridad tenía la estética Blossom The Beauty Lounge?

No se ha informado si el establecimiento contaba con cámaras de seguridad o personal de vigilancia que pudiera haber prevenido el ataque o identificado al agresor.

Cronología de los hechos en el caso Valeria Márquez

Agosto 2024 : Valeria Márquez inaugura su estética “Blossom The Beauty Lounge” en Zapopan, Jalisco.

: Valeria Márquez inaugura su estética “Blossom The Beauty Lounge” en Zapopan, Jalisco. 13 de mayo de 2025, aproximadamente 17:30 horas : Valeria inicia una transmisión en vivo desde su estética.

: Valeria inicia una transmisión en vivo desde su estética. 18:00 horas aproximadamente : Durante la transmisión, una mujer le informa que alguien había ido a buscarla para entregarle algo, pero que regresaría más tarde.

: Durante la transmisión, una mujer le informa que alguien había ido a buscarla para entregarle algo, pero que regresaría más tarde. 18:20 horas aproximadamente : Valeria expresa su preocupación y menciona que quizás debería irse del lugar.

: Valeria expresa su preocupación y menciona que quizás debería irse del lugar. 18:30 horas : Un hombre ingresa al establecimiento preguntando por Valeria. Momentos después, se escuchan detonaciones y la transmisión es interrumpida.

: Un hombre ingresa al establecimiento preguntando por Valeria. Momentos después, se escuchan detonaciones y la transmisión es interrumpida. 18:35 horas aproximadamente : Se realiza una llamada al 9-1-1 reportando el ataque.

: Se realiza una llamada al 9-1-1 reportando el ataque. 18:45 horas aproximadamente : Elementos de la Policía Municipal de Zapopan llegan al lugar y confirman el fallecimiento de Valeria.

: Elementos de la Policía Municipal de Zapopan llegan al lugar y confirman el fallecimiento de Valeria. 19:00 horas aproximadamente : Peritos y personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco comienzan a procesar la escena del crimen.

: Peritos y personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco comienzan a procesar la escena del crimen. 13 de mayo, noche : La Fiscalía emite un comunicado informando que se ha iniciado una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

: La Fiscalía emite un comunicado informando que se ha iniciado una investigación bajo el protocolo de feminicidio. 14 de mayo, madrugada: Fragmentos de la transmisión en vivo comienzan a circular en redes sociales, generando conmoción.

El caso de Valeria Márquez representa un doloroso recordatorio de la violencia que enfrentan las mujeres en México, particularmente aquellas con presencia en redes sociales. Las autoridades tienen ahora la responsabilidad de esclarecer este feminicidio y llevar ante la justicia a los responsables, mientras la comunidad digital continúa exigiendo #JusticiaParaValeria.