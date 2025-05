Puedes enviar mensajes vía satélite desde el iPhone

Los mensajes vía satélite en el iPhone ya están disponibles en México y es que a partir de hoy los usuarios de iPhone en México podrán usar gratis Mensajes vía satélite y la app Encontrar vía satélite.

¿Cuál es su función?

Esta función está diseñada para permitir la comunicación en situaciones cuando no hay conexión Wi-Fi o celular, ya que hoy en día no tener conexión a internet o datos es un caos, porque si estas en una videollamada mientras la luz se va, no podras estar siempre conectado o si quieres hablarle a una persona no podras hacerlo, justo por ese tema.

¿En qué dispositivos están disponibles?

Los mensajes y la app Encontrar vía satélite están disponibles para usuarios de iPhone 14 en adelante con iOS 18.4 o versiones posteriores, y su uso es totalmente gratis por los dos primeros años, tal como en los otros países.

¿Cómo va a funcionar?

En el momento en que no tengas conexión a internet, observarás en la pantalla o en Mensajes una notificación sobre la disponibilidad de un satélite cercano. Al hacer la conexión se mostrarán indicaciones para moverse y lograr la mejor comunicación con el satélite y cuando la conexión se establezca los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de texto, emojis y Tapbacks por iMessage y SMS.

Los mensajes enviados y las ubicaciones compartidas con la app Encontrar vía satélite están encriptados de extremo a extremo para la protección de información y mayor privacidad de los usuarios.

Encontrar vía satélite

En el caso de encontrar vía satélite te permite compartir tu ubicación a tus seres queridos aunque no tengas internet y también estará encriptada para proteger tu privacidad.

Para habilitar la conexión vía satélite es necesario que el iPhone no tenga Wi-Fi ni señal celular, pero no por medio de modo avión. Si este requisito se cumple, la conexión satelital aparecerá en el menú Configuración. También se puede acceder a la función desde el Centro de Control, en el apartado de conexiones.

Conclusión

Esta función será demasiado útil para mucha gente, lastimosamente solamente estará exclusivo para iPhone, pero quien sabe, puede que en algún momento también llegue para Android, todo puede suceder.

