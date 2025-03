Primer GPS en la Luna: Firefly Aerospace hace historia

Por primera vez en la historia, se han recibido señales de GPS en la Luna, gracias a la misión Blue Ghost de Firefly Aerospace. Este hito marca un avance clave para la exploración espacial y futuras misiones lunares, incluyendo las del programa Artemis de la NASA.

Entre las 10 cargas útiles transportadas por el módulo lunar, destacó un experimento desarrollado por la NASA y la Agencia Espacial Italiana: el Experimento del Receptor GNSS Lunar (LuGRE). Su objetivo era comprobar si las señales de navegación terrestre, como las del GPS y Galileo, podían rastrearse más allá de la órbita terrestre.

Watch Firefly land on the Moon! After identifying surface hazards and selecting a safe landing site, #BlueGhost landed directly over the target in Mare Crisium. A historic moment on March 2 we’ll never forget. We have Moon dust on our boots! #BGM1 pic.twitter.com/02DQJzn0hL

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 4, 2025