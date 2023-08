Paul Reubens, actor que dio vida a Pee-wee falleció a los 70 años

El actor y comediante Paul Reubens, conocido por su icónico personaje Pee-wee Herman que se convirtió en un fenómeno cultural a través de películas y programas de televisión, ha fallecido a los 70 años.

Reubens murió el domingo por la noche tras una batalla de seis años contra el cáncer, una lucha que no había revelado a sus seguidores, según informó su publicista en un comunicado.

“Quiero disculparme por no haber compartido públicamente lo que he enfrentado en los últimos seis años”, dijo Reubens en un comunicado emitido junto con el anuncio de su fallecimiento. “Siempre he sentido un inmenso amor y respeto por parte de mis amigos, seguidores y simpatizantes. Los he apreciado mucho a todos y he disfrutado creando arte para ustedes”.

Nacido como Paul Rubenfield en Peekskill, Nueva York, Reubens creció principalmente en Sarasota y estudió en la Universidad de Boston y el Instituto de las Artes de California. Además de Pee-wee, Reubens también interpretó otros personajes y apareció en películas como “Batman Returns” de Burton en 1992 y “Buffy the Vampire Slayer”, así como en la serie de televisión “Murphy Brown”.

Primera aparición de Pee-wee