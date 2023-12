Se registró un incendio en Paseo de la Reforma

En la tarde de este miércoles 20 de diciembre se reportó un incendio en un edificio del Paseo de la Reforma de la CDMX, pues bien, las inmediaciones del Monumento a la Revolución, del inmueble del ISSSTE, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc.

De igual manera, se habría registrado un incendio en el quinto piso del inmueble, donde el cuerpo de Bomberos de la CDMX, donde acudieron al lugar de la zona para controlar el incendio y causó desalojos de inmuebles, así como de las personas que estaban cerca.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la CDMX, informó que el incendio se registró en el quinto piso; además el incendio ya está controlado y confinado en el inmueble aún se desconoce las perdida materiales.

Por otro lado, en las redes sociales circulan algunos videos del incendio en el edificio de Paseo de la Reforma han sido compartidos por los usuarios, de esta modo, la vialidad fue cerrada para que los equipos de emergencias hicieran maniobras para controlar el incendio y de algunas personas que sufren crisis nerviosas.

Así mismo, el humo llegó a ser tan denso que se dificulta la visibilidad en las inmediaciones y cubriendo gran parte de la zona. Así como varias colonias aledañas de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la autoridades han pedido a la ciudadanía alejarse de la zona.

En resumen, el Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadanos de la Ciudad de México, informó que por ahora no hay lesionados. Finalmente, el ISSSTE comunicó que el inmueble ya no le pertenece desde el 2020, y explicó el siniestro incendio que sucedió el día de hoy.

El incendio registrado en el edificio de Paseo de la Reforma No. 20, col. Juárez, no pertenece al #Issste desde el año 2020. El siniestro ya se atiende por los cuerpos de emergencia correspondientes. Esperamos que no haya ninguna persona afectada”, comunicó el Instituto.