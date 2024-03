¿Alguna vez se han imaginado teniendo superfuerza? O ¿supervelocidad? Talvez algo aún más loco, como ser tan fuerte, pero tan fuerte que con un solo golpe venzas a cualquier persona o enemigo con quien te enfrentes. Pues les cuento que la recomendación de hoy tiene que ver con un anime, en el cual su personaje principal justamente puede hacer eso, vencer a cualquiera con un solo golpe. Hoy les contamos todo lo que sabemos sobre One Puch Man 3.ª temporada.

Lo mejor de esta recomendación es que van a tener mucho por ver, pues apenas se avecina su 3.ª temporada. Tienen bastante tiempo para alcanzar el anime y muchos capítulos por disfrutar.

One Puch Man

One Punch Man es un manga que inició como webcómic de acción y comedia japonés. Este manga fue creado por el artista One, iniciando en el 2009. Llegando al anime en 2015 con su primera temporada. La segunda se estrenó en 2019, después de cambiar de director y estudio de animación.

Esta historia se centra en Saitama, un superhéroe calvo y sumamente fuerte. Este se siente triste, pues, no encuentra un verdadero adversario, ya que los vence a todos con un solo golpe.

Todo ocurre en la ficticia metrópolis Ciudad Z. Este mundo se ve constantemente invadido por monstruos, alienígenas y demás seres que causan gran cantidad de desastres. Saitama a pesar de ser tan fuerte, no es muy reconocido por la Asociación de Héroes y menos por la población en general. Muy pocos héroes y personas reconocen su gran talento y lo humilde de este héroe.

One Puch Man 3.ª temporada

Por fin tenemos el primer avance de lo que será la 3.ª temporada de este gran anime. Por ello en Alternativo.mx te dejaremos el tráiler y te contaremos un poco de lo que se avecina.

Desde el 2019 esperábamos noticias de la serie y hace más o menos 2 años se confirmó que si tendríamos 3.ª temporada, por ello nos llenamos de emoción al recibir un tráiler con tanta acción.

Pero no todo es positivo por el momento, pues no tenemos fecha segura de estreno y podría estar llegando tanto este año como en el 2025. Además de lo anterior, hay una noticia que divide a los fans y es que el mismo estudio que animó la 2.ª temporada, J.C.STAFF, estará a cargo de la tercera. Esto divide el fandom, pues, no todos estuvieron conformes con como dicho estudio animó y abordó la 2.ª temporada.

Es claro que en la nueva temporada veremos un Goru volviéndose la clara contraparte de Saitama. El miedo supremo contra el poder supremo. Un enemigo que se encuentra casando a los héroes, y pronto encontrará al más fuerte de estos.

