Ocupación hospitalaria alarma por COVID-19

La situación hospitalaria por COVID en el país es motivo de preocupación, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), que informó sobre aproximadamente 200 mil casos activos de COVID-19 hasta el registro del 11 de enero.

Acorde con el Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) hasta el 20 de enero, 10 unidades médicas presentan una ocupación de camas en hospitalización general del 70% o más; 12 unidades tienen una ocupación entre el 50% y 70%, y otras cuatro informan entre el 50% y 70% de ocupación de camas con ventilador.

En la Ciudad de México, los hospitales General de los Venados, el Instituto Nacional de Neurología y el Centro Médico Naval están al 100% de ocupación por enfermedades respiratorias. Además, se incluye la unidad de Tlalpan a nivel jurisdicción.

En otras entidades del país, se encontraron totalmente ocupados los hospitales generales del Valle del Mezquital Ixmiquilpan, de Guadalajara, el número 2 El Marqués y el del Estado Dr. Ernesto Ramos Bours, correspondientes a Hidalgo, Jalisco, Sonora y Querétaro, respectivamente.

En relación con este tema, Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, instó al gobierno a “tomar en serio las campañas de vacunación y no buscar gestos políticos entregando vacunas que no cumplen con la efectividad necesaria”, refiriéndose a la colaboración con el gobierno cubano.

Es la temporada

“Hay una alta prevalencia de enfermedades respiratorias en esta época. Eso ya era algo esperable porque esta es una época donde padecimientos como COVID-19 e influenza se producen con mayor frecuencia por las bajas temperaturas; sin embargo, este gobierno no ha tomado las medidas necesarias”.

“Ya existe un problema de saturación en algunos hospitales debido a la falta de cobertura en las campañas de vacunación. No se está vacunando a toda la población, hay falta de coordinación y escasez de suministros. La introducción de la vacuna cubana, que no ofrece la mejor protección, ha contribuido a esta situación. Por eso, aunque era previsible, no se tomaron las medidas adecuadas”, señaló.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) alertó sobre la presencia de casi 200 mil casos activos de COVID-19 en el país hasta el 11 de enero. Según la plataforma digital del sistema, la Ciudad de México encabeza la lista con 21,425 casos activos, seguida por Baja California Sur (15,466), San Luis Potosí (8,882), Tabasco (8,405), Querétaro (8,034), Colima (8,891), Nuevo León (7,505), Quintana Roo (6,779), Sonora (6,502) y Aguascalientes (6,165).

Aunque la información proviene de 20,005 unidades de atención de salud de la Dirección General de Epidemiología (DGE), un órgano normativo del Sinave, la plataforma está actualmente fuera de servicio. Además, el 19 de enero, la Secretaría de Salud no publicó el informe semanal de vigilancia epidemiológica de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios para 2024, y su mapa sobre los casos de SARS-CoV-2 a nivel nacional también está fuera de servicio.

