Netflix adaptará Cujo de Stephen King en una nueva película

Las historias de Stephen King, el maestro del terror, han dejado una marca indeleble en la literatura y el cine, y su obra sigue siendo una fuente inagotable de adaptaciones. Ahora, Netflix ha decidido traer de vuelta uno de sus clásicos más aterradores: ‘Cujo’, la historia de un perro San Bernardo que se convierte en una implacable amenaza para una madre y su hijo.

Según Deadline Hollywood, la plataforma de streaming ha adquirido los derechos de la novela para producir una nueva película, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del escritor y los fanáticos del terror.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

Productor: Roy Lee, un nombre reconocido en el género del terror y el thriller, con proyectos exitosos como Bates Motel, la franquicia de Godzilla vs. Kong y la más reciente adaptación de Salem’s Lot.

Guionistas y director: Aunque todavía no se han anunciado oficialmente, Lee y su equipo ya están en conversaciones con posibles candidatos para definir la visión que tendrá esta nueva adaptación.

¿De qué trata Cujo?

Publicación libro: 1981.

Primera adaptación: 1983, dirigida por Lewis Teague y protagonizada por Dee Wallace Stone.

Cujo es una de las novelas más perturbadoras de Stephen King. La historia sigue a Dona Trenton, una madre de familia que queda atrapada en su auto junto a su hijo, Tad, mientras son acechados por un perro San Bernardo infectado con rabia. Lo que comienza como un encuentro cotidiano con un animal amistoso, se convierte en una pesadilla de supervivencia, donde el calor sofocante y la desesperación aumentan el terror de la situación.

El legado de Cujo y su impacto en la cultura pop

La adaptación de 1983 es recordada por su atmósfera tensa y claustrofóbica. Aunque tuvo críticas mixtas en su estreno, con el paso del tiempo ha sido revalorizada como un clásico del terror ochentero.

El personaje de Cujo ha sido referenciado en múltiples ocasiones dentro de la cultura pop, apareciendo en otras obras de Stephen King como The Dark Half y Needful Things. Incluso en la película It: Chapter Two (2019), hay un guiño a la aterradora historia del San Bernardo asesino.

Con la nueva versión de Netflix, la pregunta que muchos se hacen es:

¿Logrará esta adaptación capturar el mismo nivel de angustia y desesperación que la original?

Stephen King sigue dominando la pantalla

Netflix y otras productoras han apostado fuertemente por las adaptaciones de King en los últimos años. Recientemente, hemos visto:

Salem’s Lot – Nueva película basada en su novela de vampiros.

‘El Mono – Adaptación de su cuento corto, protagonizada por Theo James (The White Lotus, The Gentlemen).

Por otro lado, el propio Stephen King no se detiene y sigue escribiendo:

‘Never Flinch’ – Su próxima novela, en camino.

Tercera entrega de ‘The Talisman’ – En desarrollo, ampliando su universo literario.

¿Qué podemos esperar de la nueva adaptación de Cujo?

Un enfoque más realista y aterrador con los avances tecnológicos en efectos especiales.

Mayor profundidad en los personajes, explorando el miedo psicológico de la madre y su hijo.

Una ambientación más inmersiva, donde la tensión se intensifique con cada minuto que pasan atrapados en el auto.

Por ahora, no hay fecha de estreno confirmada, pero con la compra de los derechos ya asegurada, es cuestión de tiempo para que se anuncien más detalles.

