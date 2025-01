Natalie Portman podría regresar a Star Wars como Padmé Amidala

Todo parecer indicar que la actriz Natalie Portman retomaría a Padmé Amidala en Star Wars.

Dentro de todos los esfuerzos de Disney y Lucasfilms con Star Wars en los últimos años, uno de los proyectos ha sido Ahsoka. La primera temporada de la serie no solo funcionó como una secuela espiritual de Rebels, sino que también nos permitió volver a Hayden Christensen como Anakin. Ahora, parece que los nuevos capítulos de este programa harán lo mismo con ella.

Aunque por el momento no hay información oficial, un nuevo reporte por parte de Star Wars Stuff ha señalado que Dave Filoni, quien ha sido director y productor en gran parte de los proyectos de Star Wars para Disney+, ya estaría en pláticas con Natalie Portman para que retome su papel como Padmé Amidala para la segunda temporada de Ahsoka.

¿Cómo sería su aparición?

Considerando que falleció al final de The Revenge of the Sith, Podría aparecer en la forma de un recuerdo, o incluso una visión. Por el momento no hay detalles, y se desconoce si la actriz estaría interesada en retomar este papel, aunque es probable que esté dispuesta si el guion le parece lo suficientemente atractivo.

Recordemos que al final de la primera temporada, Ahsoka queda atrapada en un planeta alejado de la galaxia que todos conocemos. Esto no solo daría pie a una búsqueda por una salida, sino que este es el espacio perfecto para explorar la mente y el pasado de este personaje, especialmente para aquellos que no están familiarizados con las series animadas.

Lamentablemente, por el momento tendremos que esperar a que más información esté disponible. Actualmente, no hay una fecha de estreno para la segunda temporada.

La serie esta disponible en Disney+ por si no la han visto.

