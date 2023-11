Copa Mundial Sub 17: Partidos de inauguración en Indonesia

Comenzó la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), así mismo, se dio la inauguración con el partido entre Indonesia y Ecuador, incluyendo tres partidos más de este día.

Ahora bien, con algunas sorpresas se dió en la inauguración del torneo juvenil que se está jugando en Indonesia. Con la victoria de Marruecos, Malí y España tres equipos lograron ganar sus respectivos partidos, mientras que Ecuador e Indonesia empataron en el primer día.

Por otra parte, el líder de goleo se lo lleva el jugador de Malí, Mamadou Doumbia, debido a sus grandes actuaciones con Uzbekistán.

Así mismo, se trata del cuarto torneo más importante que organiza la FIFA, después de la Copa del Mundo, la Femenina, y la Sub 20. Así pues, el primer partido entre Indonesia y Ecuador con un histórico empate para los indonesio ante una selección sudamericana en proceso.

Pues al minuto 22’ Indonesia se puso adelante con gol de Arkhan Kaka, pero al 28’ aparece Allen Obando para empatar el partido, con una gran asistencia de Sánchez Barros para darle el empate y llevarse los primeros puntos del Mundial Sub 17 antes los anfitriones.

Por otro lado, en el segundo partido entre Marruecos y Panamá, del Grupo A, donde el equipo Marroquí sufrió antes los panameños; de este modo, al 16’ Saifeddine Chlaghmo puso el primer gol con una asistencia de Imra Nazih, ya que Panamá controlaba el partido.

Luego ambos entrenadores empezaron a modificar sus estrategias por un lado, Panamá buscando el empate, mientras que Marruecos buscaba el gol de la victoria. De esta forma, al 90+5’ se hizo presente el defensor Ayman Ennair en un tiro de esquina cobrado por Abdel Hamid Maâli.

🇮🇩 Indonesia pick up a point in their first #U17WC match!

Por otra parte, en el partido del Grupo B entre España y Canadá, donde los españoles se llevaron la victoria, así que, al 20’ apareció el mejor jugador de España y FC Barcelona, Marc Guiu y con asistencia de Pablo López Gómez.

Después al 38’ sale la primera tarjeta roja de la Copa Mundial Sub 17 con el mediocampista Alessandro Simone Biello, Por último, al 76’ el jugador Quim Junyent Casanova le da la victoria a España ante un Canadá nervioso y desorientado en su debut mundialista.

El mejor partido del momento se lo lleva la Selección de Malí y de Uzbekistán, al minuto 30’ Mamadou Doumbia, realiza el primer gol, al mismo tiempo con la asistencia de Ibrahim Diarra, Malí era dueño del balón y del partido, donde Uzbekistán se le dificulto el primer tiempo.

Finalmente, en el segundo tiempo y al 68’ se marca penal para Malí donde se tuvo que revisar en el VAR, posteriormente, al 72’ marca el segundo gol Doumbia, y tres minutos después vuelve a cerrar Doumbia para terminar con la goleada.

✅ Mali & Morocco pick up three points in the first set of matches at the #U17WC!

