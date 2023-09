Sorteó del Mundial de Clubes 2023 en Arabia Saudita 

Hoy se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes que este año se celebrará del 12 al 22 de diciembre, pues el país anfitrión será Arabia Saudita en Jeddah, donde ochos equipos de diferentes confederaciones buscarán levantar el máximo trofeo a nivel de clubes.

Asimismo, el equipo que representará a Arabia Saudita es el vigente campeón 2022-23 Al-Ittihad para el Mundial de Clubes que actuará como local, con el motivo de enfrentarse al mejor equipo de Europa Manchester City de Pep Guardiola, ante una posible final.

Aún así, el Club León de Nicolás Larcamon tendrá una difícil prueba ante el Urawa Reds de Japón con el campeón de la AFC, además en caso de pasar a la siguiente ronda se enfrentará en la semifinal al equipo de Pep Guardiola por un boleto a la final.

The path is set! Who will take home the #ClubWC? 🏆

See you in December! 🇸🇦 pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2023