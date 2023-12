Mundial de Clubes 2023 en Arabia Saudita

A unas horas de que arranque el famoso Mundial de Clubes 2023, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), además aquí te contamos quienes son los equipos participantes y en donde puedes ver los partidos, ya que se jugará en Arabia Saudita.

Así mismo, en este Mundial contará con la participación de un equipo de la Liga MX y Concacaf, el Club León, pues buscará hacer historia en Arabia Saudita al enfrentarse a los mejores equipos de las diferentes ligas top mundiales y estrellas internacionales.

También este torneo tendrá lugar del 12 al 22 de diciembre de 2023, primero se juegan dos rondas de clasificación y después las semifinales, y por último el tercer lugar la final.

The clash of champions! 🤩🏆

Who will you be cheering on at the #ClubWC?

🇸🇦 @ittihad_en

🇧🇷 @FluminenseFC

🇯🇵 @REDSOFFICIAL

🇳🇿 @AucklandCity_FC

🇪🇬 @AlAhlyEnglish

🇲🇽 @clubleonfc

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ManCity pic.twitter.com/sDfziYoagU

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2023