Muere Gianluca Vialli, leyenda del futbol italiano

Gianluca Vialli, quien fuera leyenda y talismán del futbol italiano, murió en Londres a los 58 años de edad a causa de un tumor de páncreas que sufría desde 2017.

A lo largo de su carrera deportiva como futbolista delantero y entrenador, Vialli conquistó los más importantes trofeos del futbol e incluso sirvió de amuleto para la selección de su país.

E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!», publicó el club italiano Sampdoria.

Origen del delantero

Gianluca Vialli nació el 9 de julio de 1964 en la norteña Cremona, donde en su juventud iniciaría su exitosa carrera futbolística: su primera elástica fue del equipo local, el Cremonese.

Con 20 años de edad, dio un paso adelante fichando por el Sampdoria, donde se fraguó un nombre a lo largo de ocho temporadas en las que alzó un “Scudetto”, tres Copas Italia, una Supercopa Italiana y jugando una final de Liga de Campeones, perdida en Wembley contra el Barcelona.

En 1991 se coronó además como el máximo goleador de la Serie A italiana.

Pero la cumbre del “calcio” le esperaba no muy lejos, en el Juventus de Turín, equipo en el que militaría durante cuatro temporadas que le valieron para recoger su segundo “Scudetto”, una Copa Italia, otra Supercopa y una Copa UEFA.

Pero también el más importante, su primera “Orejona”, como capitán en aquella noche en la que la “Vecchia Signora” derrotó al Ajax en la final romana de la Liga de Campeones, en la tanda de penaltis.

Este sería su trampolín hacia la Premier League y en 1996 tomó un avión y viajó a Chelsea, donde jugó durante tres temporadas.

Fue allí donde en 1999, con 35 años, decidió colgar las botas y emprender una carrera de entrenador -también en el Watford-

El delantero engrandeció también a la selección italiana, con la que jugó en 59 ocasiones marcando un total de dieciséis goles, desde su debut el 16 de noviembre de 1985 en un amistoso contra Polonia.

Su participación en mundiales

Vialli participó en los Mundiales de México 86 y de Italia 90 -alcanzando las semifinales en este último-, y en la Eurocopa de Alemania Occidental 88, en la que también alcanzó las semifinales.

Pasarían casi dos décadas, hasta 2019, para que volviera a formar parte de un banquillo; lo hizo de la mano de su amigo Roberto Mancini, nombrado jefe de la delegación de la selección italiana.

Solo dos años después levantaría una Euro 2020 tras ganar a Inglaterra, jugando de hecho un curioso papel: el de talismán.