Monterrey se va con derrota en la Champions Cup 2024 

Se jugó la segunda semifinal de la Concacaf Champions Cup 2024, donde Monterrey se va con derrota en Columbus Crew. De este modo, el equipo de Fernando “Tano” Ortiz, se va insatisfecho en Estados Unidos, debido a la gran presión del equipo local.

Pues ambos equipos demostraron la seriedad necesaria para avanzar a la Gran Final, hasta el momento Columbus Crew tiene un pie adentro, mientras que Monterrey buscará resolver el partido en la vuelta donde se jugará en el Gigante de Acero, y se encuentra a un gol.

En este segundo encuentro, los dirigidos por “Tano” Ortiz, se llevaron una sorpresa con un 2-1 en el marcador, este duelo se disputó en el Estadio Lower.com Field, casa del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de eso, el equipo mexicano fue superior en cuanto a fútbol, pero no fue contundente para liquidar el juego. Mientras Columbus Crew, fue contundente en su disparó a gol y supo aguantar la ofensiva de los visitantes y con una gran actuación del ecuatoriano Hernández.

Al minuto 25’ Juan Camilo “Cucho” Hernández abrió el marcador de los locales con un gran desborde para romper la red de Esteban Andrada. Luego en el segundo tiempo y al 58’ Maximiliano Meza le daba el empate a Monterrey y con la esperanza de llevarse la ventaja en la sultana del norte.

Después al 72’ Jacen Russell-Rowe liquidó el partido y logró conseguir un importante triunfo ante uno de los mejores equipos de México.

