Minino pone a temblar la ciudad de Fukuyama, Japón

Los habitantes de la ciudad de Japón han recibido la inmediata orden de no acercarse ni tocar al michi, debido a que cayó en una tina de productos químicos de la prefectura de Hiroshima, ciudad de Fukuyama lugar donde realizan revestimientos metálicos.

Luego de un empleado de la planta Nomura Plating Factory, lugar de contenedores tóxicos que se realiza en Hiroshima alertó a las autoridades; donde encontraron huellas de patas felinas que se alejaban del contenedor, así lo informó la empresa, ya que son productos químicos peligrosos.

En Japón se calcula alrededor de 9 millones de gatos domesticados, una cifra que crece de manera constante en los últimos años. Además estos animales, los puedes encontrar en los hogares y calles ya que se caracterizan por su curiosidad.

Ahora bien, este minino que cayó a la tina de químicos se trata de cromo hexavalente que de acuerdo con el Conters for Disease Control and Prevention (CDC). Generalmente, es una sustancia química considerada como “carcinógenos ocupacionales” que cuenta con diferentes usos y provoca daños a la salud como ojo, piel y sistema respiratorio.

Así mismo, las autoridades de Japón alertaron a la prefectura de Hiroshima, ciudad de Fukuyama, en permanecer en casa y alejado del animal, además se desconoce el estado de salud del minino si sigue con vida debido a la cantidad de químicos que ingirió.

Según los medios locales de Japón, esto sucedió cerca de las 19:00 horas del 11 de marzo, donde un empleado arribó a la planta, cuando se percató del rastro de huellas similares a las de un gato que conducía a unos contenedores químicos.

Al momento de revisar las cámaras de seguridad y notó a un gato salir de la fábrica en punto de las 21:30 horas.

Officials in Fukuyama, Japan, have cautioned residents to avoid contact with a cat that is believed to have jumped into a vat of toxic chemicals. The feline was last seen leaving the Nomura Plating Fukuyama factory, and pawprints leading away from a vat of hexavalent chromium, a… pic.twitter.com/HQ23yBU6wx

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 13, 2024