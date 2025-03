Millie Bobby Brown responde a las críticas sobre su apariencia

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, se pronunció contra los medios y periodistas que han criticado su apariencia física. En un video publicado en sus redes sociales, Millie denunció que estos comentarios son acoso y actitudes perturbadoras, especialmente porque provienen de hombres adultos.

Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004, actualmente tiene 21 años y ha crecido bajo el ojo público desde su debut en Hollywood.

Desde que dejó de ser una niña, ha enfrentado constantes críticas sobre su físico, con comentarios sobre cómo “se ve demasiado mayor para su edad”.

Ejemplos de titulares publicados sobre ella:

La actriz declaró que el hecho de que los escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es perturbador.

Además, Millie enfatizó que no solo habla por ella, sino también por todas las niñas y jóvenes que enfrentan este tipo de críticas injustificadas.

Su mensaje final: “Las niñas merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir”.

🚨Millie Bobby Brown has just spoken out against the waves of hate/bullying on social media due to her face/body. pic.twitter.com/3K36gxQNwa

— Day of Millie (@dayofmillie) March 4, 2025