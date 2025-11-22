MILK Life Investments inaugura oficialmente en Querétaro su nuevo proyecto arquitectónico diseñado por el Arq. Mayer Hasbani

El pasado 20 de noviembre, la desarrolladora inmobiliaria MILK Life Investments celebró el lanzamiento oficial de su más reciente proyecto en Santiago de Querétaro. El evento tuvo lugar en la dirección Av. Antea 1130, Jurica, reuniendo a clientes VIP, inversionistas clave, socios estratégicos y miembros de la prensa.

El proyecto, diseñado por el prestigiado arquitecto Mayer Hasbani, tiene como objetivo establecer un nuevo referente en espacio corporativo y uso mixto en una de las zonas más dinámicas de la ciudad. Según la presentación del desarrollador, este complejo integra oficinas de alto estándar, amenidades de vanguardia y espacios de networking para empresas y profesionales.

Detalles del evento

La ceremonia de lanzamiento se desarrolló a las 19:30 horas y contó con una presentación formal del proyecto, así como un recorrido guiado por el espacio de exhibición preparado para la ocasión. Durante la velada, los asistentes pudieron conocer los planos, la propuesta arquitectónica, el mercado meta, la estrategia de comercialización y las ventajas de invertir en esta ubicación privilegiada de Querétaro.

Visión y posicionamiento

MILK Life Investments subrayó su intención de continuar con su línea de desarrollos innovadores y de calidad, reforzando además su vínculo con los clientes más leales. “Este nuevo proyecto representa nuestro siguiente paso en diseño, inversión e innovación, y es un honor compartirlo con quienes han confiado en nosotros”, expresó el equipo organizador.

El desarrollo fue presentado como una respuesta a las nuevas demandas de espacios corporativos flexibles, bien ubicados, con amenidades de primer nivel y respaldados por un equipo con trayectoria comprobada. En su portafolio, MILK ya ha completado diversos proyectos bajo el corporativo “LEVEL” que integran la arquitectura contemporánea del despacho de Mayer Hasbani.