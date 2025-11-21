“Querétaro Digital 360”, un espacio para la innovación y el desarrollo de talento

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, junto con el secretario de Finanzas en el Estado, Gustavo Arturo Leal Maya, inauguró el Foro “Querétaro Digital 360”, desde el Centro de Innovación y Tecnología Creativa “BLOQUE”.

A través de conferencias magistrales, paneles y exposiciones, “Querétaro Digital 360″ se llevará a cabo durante dos días, con el objetivo de impulsar la transformación digital de la entidad a través de la innovación, el desarrollo de talento y la inclusión digital.

“Chepe” Guerrero dijo estar seguro que dicho foro posiciona al estado de Querétaro como un referente nacional en tecnología y gobierno digital, para fortalecer la creatividad, competitividad e innovación, principalmente en beneficio de todas las familias de la entidad.

“Reconozco al gobernador y al secretario de Finanzas por este trabajo y hago votos para que el resto de los municipios aprovechemos todas las bondades que tenga el avance tecnológico, y así, poder aplicarlas en acciones y políticas públicas que tengan un impacto real, genuino y benéfico en la vida de las personas”, destacó.

El titular de la Secretaría de Finanzas en el Estado, Gustavo Leal Maya, agradeció a su vez a la academia, cámaras empresariales y gobiernos municipales por sumarse a innovar en pro de la sociedad, y recordó que “sólo unidos podemos hacer que haya un cambio para que la tecnología juegue a nuestro favor.

En el evento inaugural estuvieron el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Stefan Agne; el Subsecretario de Tecnologías de la Información, Héctor Carmelo Suárez; el CEO de AEXA Aerospace, Fernando de la Peña; la secretaria de Salud en el Estado, Martina Pérez Rendón; la Secretaria de Tesorería y Finanzas del Municipio de Corregidora, Yetsi Beltran Villarreal, y el Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Carlos Alejandro León.

También acudieron expertos de Rumania, Grecia y Estonia, a través del mecanismo TAIEX, así como representantes de la Asociación de Internet MX, CIAPEM, MTI, Microsoft, Huawei y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, entre otros actores estratégicos del ecosistema digital.