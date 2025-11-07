México es un país amigo y socio estratégico de Francia: Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó que México es “un amigo y un socio estratégico”, por lo que apostó por reforzar los vínculos económicos, políticos y culturales.

Durante su visdita oficial a México, Macron aseguró que ambos países comparten valores comunes como la defensa del multilateralismo, el combate al cambio climático o la política feminista.

“México es un país amigo y un socio estratégico de Francia”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional dentro de su visita al país norteamericano.

Sheinbaum recibió a Macron en el Palacio Nacional para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural, y en la que México buscará la restitución de códices históricos actualmente en Francia.

Se trata de la primera visita oficial de un líder europeo a México desde que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta en octubre de 2024.

Los asuntos que Macron tratará en México

Sheinbaum explicó que el viaje de Macron incluirá un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales y se prevé una conferencia de prensa conjunta.

Asimismo, la mandataria adelantó que abordarán temas históricos y culturales, especialmente la solicitud de devolución de dos códices mexicas, el de Azacatitlán y el Borbónico, actualmente en Francia.

Por su parte, fuentes del Elíseo subrayaron en París a EFE que la visita oficial debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia «comparte muchos valores», como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que datan de 1830.