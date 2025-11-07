Jarrito de Tlaquepaque tiene una historia que pocos conocen

En México, pocas cosas expresan mejor el estado de ánimo que nuestras frases populares. Y una de las más pintorescas es, sin duda, “andas como jarrito de Tlaquepaque”. Seguro la has escuchado cuando alguien está sensible, irritado o “a la menor provocación”. Pero, aunque hoy la frase es común en varias regiones del país, su origen tiene más historia de la que muchos imaginan.

¿De dónde viene la expresión? jarrito de Tlaquepaque

Para descubrir el origen, es necesario trasladarse al estado de Jalisco, zona reconocida a nivel nacional por su tradición alfarera. Si bien hoy se asocia la frase con Tlaquepaque, trabajadores de la Secretaría de Turismo de Jalisco señalan que la expresión original fue “andas como jarrito de Tonalá”, ya que en este municipio se concentra una larga tradición en la elaboración de piezas de barro. Con el paso del tiempo, y debido a que Tlaquepaque se convirtió en un referente nacional del turismo artesanal, la frase se adaptó en diversas regiones —incluida la Ciudad de México— donde comenzaron a utilizar jarrito de Tlaquepaque en lugar de jarrito de Tonalá. Así, la expresión se fue posicionando en el habla popular a nivel nacional.

¿Por qué un jarrito?

Uno de los productos artesanales más representativos de Jalisco es el jarrito de barro, un objeto cotidiano, sencillo y accesible, pero también frágil. Estas piezas, hechas a mano, pueden quebrarse fácilmente si se caen o se golpean, por lo que requieren cuidado. Con el tiempo, esta fragilidad se comparó con el estado emocional de las personas que andan sensibles, irritables o “a flor de piel”. Así, la metáfora tomó forma:

Si alguien se quiebra con cualquier cosa… anda como jarrito de Tlaquepaque.

¿La frase sigue viva entre los jóvenes?

A pesar de que algunas expresiones mexicanas han ido desapareciendo, esta se mantiene sorprendentemente vigente. Al preguntar a jóvenes tapatíos si conocen la frase, la mayoría sonríe y afirma haberla escuchado, especialmente de abuelas, tías y personas mayores. Para muchos, es una manera cariñosa —aunque a veces un poco pícara— de reconocer cuando alguien necesita espacio, comprensión o simplemente un respiro.

Más que una frase, un pedazo de identidad cultural

La expresión “andas como jarrito de Tlaquepaque” no solo describe una actitud: es un reflejo de cómo el lenguaje popular se entrelaza con la historia artesanal del país. Habla de generaciones que aprendieron a observar, a comparar y a resumir emociones en imágenes cotidianas. Hoy, esta frase sigue viva, recordándonos que incluso en nuestras palabras más comunes hay memoria, cultura y la calidez del habla mexicana.