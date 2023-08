Las mexicanas de Tiro con Arco logra su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024

Las mexicanas de tiro con arco femenil, compuesto por Alejandra Valencia, Aída Román y Ángela Ruiz, avanzaron a las semifinales, pues bien se está realizando el Mundial de Tiro con Arco en Alemania, donde las mexicanas aseguraron su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahora bien, las mexicanas derrotaron en la Fase de Cuartos de Final, al equipo de China, que estaba conformada por An Qixuan, Hai Ligan y Zhang Mengyao, además, en este Mundial de Tiro con Arco que tiene como sede en el Parque Olímpico de Berlín, Alemania.

Por otro lado, las mexicanas ahora buscarán su pase a la final en el Mundial de Tiro con Arco el día de hoy, de este modo, se enfrentará a las alemanas Michelle Kroppen, Katharina Baur y Charline Schwarz, donde ambas buscarán la medalla de oro.

DOBLE victoria para México! 💥🇲🇽@Paris2024 @Olympics quota place secured and bronze at the Hyundai @worldarchery Championships in Berlin.#WorldArchery #ArcheryinParis #archery pic.twitter.com/XJ274G8rT6

