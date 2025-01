Merlina segunda temporada: ¡Primer vistazo revelado!

Se ha revelado un primer vistazo a la segunda temporada de Merlina por parte de Netflix.

¿De donde salió su primer vistazo?

Como parte de su video You’re Not Ready, Netflix nos muestra algunos de los proyectos que veremos a lo largo del 2025, pero no de la forma tradicional. En lugar de un avance normal, seguimos a una chica que se adentra a los diferentes mundos de producciones como The Witcher y Emily in Paris. Sin embargo, el único momento que no sigue esta lógica nos muestra un par de segundos de la segunda temporada de Wednesday.

Si quieres ver su primer vistazo, esta entre los minutos 1:20 y 1:22.

¿Qué muestran en ese vistazo?

El pequeño avance nos muestra a la protagonista en el Hospital Psiquiátrico de Willowhill. Aquí, se reencuentra con Tyler Galpin. Lamentablemente, los detalles de este reencuentro aún son un misterio, y es probable que Netflix no esté dispuesto a divulgar más información hasta que el primer tráiler oficial de la nueva temporada esté disponible en un futuro.

¿Cuándo se estrena?

Por el momento no hay una fecha de estreno para la segunda temporada de Merlina, lo único que se sabe es que será en algún punto del 2025.

Netflix en 2025

2025 es un año muy importante para Netflix. A lo largo de los próximos 12 meses, el gigante de streaming nos dará la oportunidad de disfrutar de múltiples producciones muy esperadas, como la quinta temporada de Stranger Things y la tercera temporada de Squid Game.

Conclusión

El primer vistazo a la segunda temporada de Merlina ha despertado el entusiasmo de los fans, aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver. La breve escena en el Hospital Psiquiátrico de Willowhill sugiere que la historia tomará un rumbo aún más oscuro e intrigante. Con un estreno programado para 2025, junto a otras producciones esperadas como Stranger Things 5 y Squid Game 3, Netflix promete un año cargado de contenido emocionante para sus suscriptores.

