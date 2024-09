Megan Stallion estrena nueva canción con RM

Es viernes y el mundo de la música tiene un nuevo sencillo que en tan pocas horas se ha vuelto bastante visto dentro de YouTube, me refiero al sencillo NEVA-PLAY de la rapera Megan Thee Stallion quien a parte de entregar una nueva canción se presenta al lado del mismísimo RM.

Megan Thee Freaky

En estas últimos meses, Megan ha estado muy activa sacando nuevos sencillos, apenas en julio saco una nueva lista de diversas canciones de su álbum Megan, donde la mayoría solamente se encontraban el audio oficial y poco a poco fue estrenado algunos en videoclip, estos son: Mamushi con el rapero japonés Yuki Chiba y OTAKU HOT GIRL.

Ambos que fueron bastante bien recibidos por sus fans al rededor del mundo, sobre todo, Otaku Hot Girl, pues aquí menciona a muchos personajes de anime que son los favoritos de la interprete, además de muchos fans del anime sintieron gusto en esta canción porque Megan representa que un otaku puede ser genial y talentoso y no un rarito como muchos suelen estigmatizar.

Su nuevo sencillo estrenado hace 13 horas mantiene muy bien representado ese cariño y gustos de Megan hacia el anime, pues en los primeros minutos del videoclip aparece Megan dentro de un arcade en una maquina de pinball para luego pasar a una versión de un anime o videojuego un tanto estilo de Cyberpunk: engerrunners

Colaboración mega-esperada

Sin duda lo que también hace que se vuelva un hit, es la participación del rapero RM o conocido también en el mundo del k-pop como Kim Namjoon, líder de BTS. Pero ya que está era una colaboración donde solamente estaría con él, es que se conoce como RM cuando está en solitario.

No es la primera vez que trabajan juntos, pues para los más conocedores Megan se une a la larga lista de artistas internacionales que han colaborado al lado de BTS, en su caso, un remix del sencillo BUTTER.

El videoclip, se mantiene en animación toda la mitad de la canción, puesto que seguramente al momento de producirlo, RM ya no podía hacer muchos viajes fuera pues estaba apunto de ingresar al Servicio Militar, además que no hacía mucho también sacó su álbum Right People, Wrong Place y otros más antes de irse.

Así que una aparición animada resultaría más barato y sin complicaciones para ambos. Sin importar de que forma produjeran este nuevo sencillo, la verdad es algo que impresiono a muchísima gente, pues ya el videoclip cuenta con: 2.288 719 visualizaciones dentro de YouTube, ya sea por el estilo de animación que es lo que le encanta a Megan (pues tiene otros sencillos con la misma temática) o que en la canción queda tan bien en este rap donde las voces de ambos interpretes hace que quieras bailar y moverte aunque no se te de mucho.

Sin duda un trabajo bien hecho para ambos chicos que a su edad han demostrado ser muy talentosos a su estilo, además de que está canción da la sensación que tenga una parte 2. Pues ya en sus últimos segundos, Megan regresa al mundo real, cuando el dibujo de RM desaparece de la maquina para luego, una mano toque su hombro y está voltea. Dándonos a entender que a futuro podríamos ver a RM en un nuevo videoclip o hasta puede ser que si grabaron algo que han sabido mantener en secreto.

Un gran éxito el que ha tenido Megan más reciente pues ha entregado muchas canciones a pesar de encontrarse por momentos en varias giras, pero esto indica el nivel de profesionalidad que mantiene.