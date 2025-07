Mauricio Kuri aclara: “mi patrimonio es público”

El gobernador Mauricio Kuri González dejó claro que su patrimonio es de conocimiento público y accesible desde sus inicios en el servicio público en 2015.

En un mensaje por redes sociales, el mandatario puso de manifiesto que en Querétaro se busca cambiar la vida de las y los ciudadanos, no la de los políticos, “y esto se ha demostrado con resultados y transparencia”.

Morena y sus acusaciones

El mensaje de Kuri González obedece a los señalamientos de la dirigente del partido político Morena, Luisa María Alcalde, que involucran a l patrimonio del gobernador.

Reiteró que desde 2015, cuando ingresó al servicio público, año con año ha cumplido con las declaraciones que exige su cargo, las cuales pueden consultarse a través de la plataforma Declaranet y que confirman que todos sus bienes se han obtenido con esfuerzo y trabajo.

“Yo, como muchos de ustedes saben, vendí mis negocios en el 2015 para dedicarme 100 por ciento a la política. Y yo puedo demostrar que un empresario puede ser un muy buen servidor público. Y lo hemos demostrado con resultados. Que no vengan aquí a Querétaro a desinformar, a decir lo que no queremos en Querétaro. A Querétaro lo vamos a defender siempre”, manifestó.

Inversiones en Querétaro

Durante su mensaje, recordó que la entidad destaca en inversiones y empleo, y ejemplo de ello es la apuesta de Amazon con cinco mil 500 millones de dólares, además de la llegada de Google y Microsoft. Asimismo, comentó que uno de cada 10 empleos se produce en Querétaro.

Refirió que mientras en otros estados se pierden 15 mil o 36 mil empleos, Querétaro sigue atrayendo inversiones, lo que significa más puestos laborales.

También existe certidumbre jurídica, así lo señalan los informes de World Justice Project; además, es primer lugar en transparencia de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

En este marco, compartió que se han auditado más de 124 mil millones de pesos con cero observaciones.

“Aquí estamos buscando transformar la vida de los ciudadanos, no la de los políticos. Yo por eso me metí a ser servidor público, no para cambiar mi realidad, sino para cambiar tu realidad: que te vaya mejor, que aspires a más. Porque eso somos los queretanos, los que nos gusta competir, salir al mundo, ganar, ganar y ganar, que a Querétaro le vaya muy bien”, apuntó.

Mauricio Kuri enfatizó que a su administración le gusta hacer equipo, pero pidió que no se metan con Querétaro diciendo cosas que no son. Ponderó que en el estado no se respaldan los enfrentamientos ni las confrontaciones estériles; sin embargo, afirmó que Querétaro se defiende, y se defiende con la verdad.