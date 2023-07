Marketa Vondrousova Campeona de Wimbledon 2023 de la rama femenil

La tenista de Republica Checa Marketa Vondrousova ha ganado este sábado la Gran Final de Wimbledon 2023 de la rama femenil, al imponerse en dos sets a la tenista tunecina Ons Jabeur con (6-4 y 6-4), pues Jubeur comenzó liderando con (2-4), pero desafortunadamente no lo logró.

Ahora bien, en el segundo sets Vondrousova tomó la iniciativa de aumentar en el marcador y de llevarse el segundo sets, aunque Jubeur tuvo momentos en los que recuperaba la ventaja ante su rival que fue muy superior a ella.

Así mismo, Vondrousova conquistó su segunda final de un Grand Slam que ha disputado y se mete en el top10 del ranking WTA; mientras que Jubeurs suma su tercera derrota en una final y es la segunda consecutiva en el torneo de Wimbledon 2023.

Time for a roll call of our 2023 Champions – a thread 🧵

Starting with…

🏆 Marketa Vondrousova 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/rAwXbFtbad

— Wimbledon (@Wimbledon) July 17, 2023