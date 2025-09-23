María José del Valle Prieto, primera esposa de Mauricio Ochmann

Tras la reciente entrevista que el actor Mauricio Ochmann concedió a Yordi Rosado, varios temas del pasado salieron a la luz. Uno de los más comentados fue su relación con María José del Valle Prieto, madre de su hija Lorenza y su primer gran amor.

La historia de amor con Mauricio Ochmann

María José del Valle Prieto y Mauricio estuvieron casados hace aproximadamente 15 años. Durante ese tiempo, Lorenza nació como fruto de este amor. Según revelaciones detrás de cámaras, María José fue un pilar fundamental en la vida del actor, apoyándolo en momentos difíciles, especialmente cuando Mauricio Ochmann enfrentaba problemas de adicciones. Incluso estuvo a su lado cuando decidió internarse para superar esas dificultades. De profesión arquitecta, María José del Valle Prieto ha ganado reconocimiento y prestigio en su ámbito laboral, lo que refleja la independencia y fuerza que la caracterizan. Su relación con Mauricio fue intensa, marcada por apoyo mutuo y la construcción de una familia, aunque con el tiempo las diferencias y las dificultades llevaron a la separación.

La separación y los paralelos con Aislinn Derbez

En diversas entrevistas, tanto María José del Valle Prieto como Mauricio Ochmann comentaron que su separación fue producto de circunstancias difíciles, pero siempre con respeto y comprensión. La situación vivida con María José tiene similitudes con lo que más tarde ocurriría con la actriz Aislinn Derbez, madre de su segunda hija, Kailani. En ambos casos, Mauricio y sus exparejas decidieron mantener una relación cordial, priorizando el bienestar de sus hijas y evitando conflictos que pudieran afectarlas. Esto refleja un patrón en la vida del actor: mantener la armonía familiar a pesar de las separaciones.

María José del Valle Prieto

Lorenza, hija de María José del Valle Prieto, ha sido descrita por Mauricio como uno de los amores que más mueve su vida. Aunque la relación matrimonial terminó, la comunicación y la colaboración entre María José y el actor se mantiene en un plano respetuoso, asegurando que la joven crezca en un entorno estable y lleno de cariño. La historia de María José del Valle Prieto demuestra que detrás de muchas figuras públicas, hay personas discretas que han jugado un papel esencial en sus vidas, marcando momentos decisivos y aportando fortaleza en tiempos complicados.