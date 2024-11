El complejo mapa político y social de los Estados Unidos es siempre dinámico y diverso, cuando se agregan elementos sociales como las necesidades de la comunidad migrante, las diferencias de región en región son mayores todavía.

Escrito por: José Moguel Trujillo

Del histórico contexto que para la migración habían tenido estados como California, Arizona o Texas, otros estados han emergido al escenario nacional.

Mapa político y social de los Estados Unidos

Florida es sin duda uno de ellos, no solamente por su transformación de ser un estado republicano conservador a uno republicano anti inmigrante; si a ese difícil panorama para la comunidad migrante y el trabajo consular, le añadimos los embates y dificultades que traen cada año al estado del sol los huracanes, la tarea de proteger y brindar asistencia a los mexicanos particularmente en ese estado multiplica su complejidad.

Aunque resulte chocoso, en estos tiempos en que la habilidad para establecer relaciones de buen nivel con políticos y representantes republicanos para alcanzar un auténtico impacto positivo en las mexicanas y mexicanos trabajando y viviendo en Florida resulta no solo necesario sino útil.

Como reza la máxima popular: se sacó la rifa del tigre, Juan Sabines Guerrero, Cónsul de México en Orlando, recibió su nombramiento en lo que se convertiría con los años en el estado con el ambiente anti inmigrante más duro e intenso.

Hay datos concretos y muy precisos para alejarme de las interpretaciones subjetivas. Con propósitos ilustrativos habré de citar el anuncio de la aprobación de una de las leyes más duras para la comunidad migrante en Florida, cuyos alcances criminalizaban a personas indocumentadas, la Ley SB1718 aprobada en el 2023.

¿Cuál es la actualidad?

Esa ley que tuvo una difusión mediática excesiva en el panorama de los Estados Unidos como también en México, generó un pánico desmedido entre los migrantes indocumentados en Florida. Los efectos fueron inmediatamente conocidos por los medios de comunicación con la detención y presentación de cargos criminales derivados de esa ley a dos mexicanos indocumentados cuyo único error fue conducir en las carreteras del centro de Florida. Una atinada actividad de protección mostró el Cónsul Juan Sabines desde el inicio de dichas consecuencias legales, desde la asistencia jurídica como la presencia en medios locales para enviar un mensaje que tranquilizó a la comunidad mexicana. Al día de hoy tenemos conocimiento que ambos mexicanos fueron retirados los cargos criminales por parte del Fiscal del Estado.

Pero no pasemos por alto un dato de mayor relevancia, después de esos casos conocidos no se han detenido más mexicanos bajo cargos derivados de la Ley SB1718, no existe casualidad en este hecho, a la vez que estaban por retirar los cargos antes mencionados, la labor del Cónsul Sabines en las redes del Consulado de México se advertía en un acercamiento y franco diálogo con políticos republicanos, lo que nos hace concluir que el propio Juan Sabines realizó un cabildeo de bajo perfil con legisladores republicanos, logrando un entendimiento que no solamente liberó a dos connacionales de los infames cargos criminales sino que hay una tangible suspensión de la aplicación de tan temida ley SB1718.

Mapa político y social de los Estados Unidos

Otro caso reciente que volvió a ocupar el interés nacional estadounidense y mexicano fue el paso del huracán Milton con las conocidas consecuencias catastróficas y mortales.

Difícil escenario para todo migrante indocumentado ante la urgencia de poner su vida a salvo y evitar ser detenido por su estatus migratorio, las redes sociales del Consulado de México en Orlando y los medios de comunicación en español registraron la personal participación y guía permanente del Cónsul Sabines Guerrero, generando una atinada campaña de protección preventiva dando confianza a toda la comunidad para ponerse a salvo sin importar la condición migratoria después de verificar dicha confiabilidad con las propias autoridades.

Pero más allá del desastre vivido en muchos rincones de Florida, la asistencia y el apoyo de las autoridades de atención para estos desastres estuvo en todo momento presente y en español para las mexicanas y mexicanos que perdieron sus hogares y obtuvieron la asistencia del gobierno gracias a la gestión e intervención del titular de ese Consulado.

Es un hecho, los resultados de la elección del pasado 5 de noviembre presentan un panorama difícil y un reto para contar con figuras mexicanas de talla con experiencia probada para el diálogo de nivel y resultados palpables ante sus contrapartes republicanas, pero estoy convencido que el trabajo registrado por la gestión de Juan Sabines en Florida es alentador ante la complejidad del escenario bilateral que se avecina.

