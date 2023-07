Mal y de malas: Selección Mexicana

Son ya las actuaciones poco convincentes que nos han presentado los seleccionados nacionales y es que no es para menos, desde que Martino dejara la dirección técnica del equipo, México en temas de selección mayor no ha mostrado un proyecto como los de antes que significara buscar primero a un técnico de renombre pero sobre todo contar con una camada de futbolistas con ganas de aprender a defender la tricolor, ahora mal y de malas México se encamina a la fase de eliminación de copa oro.

En sus dos duelos previos cumplió con lo que fue el pronostico, primero con facilidad ante Honduras y también una victoria contra el equipo haitiano aunque en esa ocasión fue en un principio algo meramente difícil por la potencia física de los caribeños al final el tricolor encontró la formula y ganó 3-1.

Solamente faltaba el compromiso en contra de quien para la estadística, es el peor anfitrión de copas del mundo, en este caso nos referimos al equipo de Qatar, duelo de la ultima jornada del grupo para alistar todo con miras a los cuartos de final de la presente edición 2023 de la copa oro.

El duelo se disputó en la cancha del Levis Stadium de Santa clara california donde en el historial en las ultimas dos visitas a este recinto, existen el macabro 7-0 vs Chile de 2016 y el 3-2 vs Colombia del año pasado en el mes de Septiembre.

Van de malas

En el desarrollo del partido mal y de malas México que en el papel era el favorito por la calidad de plantel a comparación de los Qataríes no fue así, no hubo una idea clara de juego producto evidentemente del poco entendimiento que había entre los 11 futbolistas que si bien poseen grandes cualidades dentro del campo, no habían jugado mucho tiempo juntos.

Luego de esta bochornosa ultima presentación de fase de grupos Qatar le hizo la diablura a México ganándole 1-0 y clasificándose como segundo de grupo mientras que el LamborJimmy deja mas dudas que respuestas con miras a los cuartos de final.